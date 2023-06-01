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Teknoloji

Rusya'dan WhatsApp'a yasaklı içerik cezası

Rusya'da bir mahkeme, içinde yasalık içerik bulunan bir konuşma odasına müdahale edilmediği sebebiyle WhatsApp'a 3 milyon ruble (yaklaşık 37 bin dolar) para cezası kesti.

13:30 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Başkent Moskova'daki bir mahkemede görülen davada, WhatsApp üzerinden bir antidepresanın yasa dışı şekilde satıldığının tespit edildiği belirtildi.

Rusya'daki ilgili makamların talebine rağmen WhatsApp'ın söz konusu grubu silmemesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, WhatsApp'a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Böylelikle WhatsApp'a Rusya'da ilk defa yasaklı içeriği silmediği gerekçesiyle para cezası verilirken, şirkete daha önce de farklı gerekçelerden ötürü para cezaları kesilmişti.



#ceza
#Rusya
#Whatsapp
39 dakika önce
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