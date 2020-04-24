Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Salgınla mücadeleye yerli cihazla katkı
ÜRÜN HABERLERİ

Salgınla mücadeleye yerli cihazla katkı

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Fırat Teknokent'te koronavirüs ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ozon jeneratörü ve oksidasyonlu UV lambası tasarladı. Yakuphanoğlu: "Sağlık Bakanlığından sertifika aldıktan sonra insanların kullanımına sunacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Salgınla mücadeleye yerli katkı.
Salgınla mücadeleye yerli katkı.

İSMAİL ŞEN - Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yerli ozon jeneratörü ve oksidasyonlu UV lambası üretti.

Fırat Teknokent bünyesindeki laboratuvarda üretip "Fytronix Proaktif Dezenfektasyon" adını verdiği ozon jeneratörü ve "Fytronix Oksidasyonlu UV Lambası" hakkında AA muhabirine açıklama yapan Yakuphanoğlu, koronavirüs salgınına karşı birçok bilim adamının çeşitli araştırmalarla ilaç ya da ürün geliştirmek için büyük çaba sarf ettiğini, kendisinin de çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdığını dile getirdi.

Araştırmaları neticesinde zararlı mikroorganizmalarla mücadele kullanılmak üzere ozon jeneratörünü geliştirdiklerini vurgulayan Yakuphanoğlu, şöyle konuştu:

"Fytronix Proaktif Dezenfektasyon adını verdiğimiz ozon jeneratörü ile Fytronix Oksidasyonlu UV Lambası cihazlarımızı virüsler ile mücadele için yerli imkanla ürettik. Ozon jeneratörünün benzerleri farklı bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere, UV lambası da genelde sterilizasyon işlemlerinde kullanılmak üzere bugüne kadar yurt dışından satın alınıyor."

yerli cihaz

Cihaz yüksek elektrik alanı ile çalışıyor

Fahrettin Yakuphanoğlu, bir virüsü yok edebilmenin temel prensibinin onun yapısını bozmak olduğunu, bunun da yüksek ısı, antioksidan ya da biyositlerle mümkün olduğunu dile getirdi.

Ozonun bilinen en güçlü antioksidan olduğunu vurgulayan Yakuphanoğlu, şöyle konuştu:

"Cihaz yüksek elektrik alanı ile çalışıyor. Cihaz içerisinden geçen hava yüksek elektrik alanı ile karşılaştığında oksijen moleküllerinden (O2) suni olarak ozon molekülleri oluşur. Ortama yayılan ozon molekülleri havada asılı duran ya da herhangi bir yüzeye bulaşmış virüslerle etkileşime girdiğinde protein çeperini parçalayarak ya da içine difüz ettiğinde DNA yapısını bozmak suretiyle virüsün ölmesini sağlar."

Bu tür ürünlere ihtiyaç artıyor.

Bu tür cihazlara gelecekte daha çok ihtiyaç duyacağız

Yakuphanoğlu, UV lambalarının ise UV ışınımı ile zararlı mikroorganizmaların DNA/RNA'sına zarar vererek öldürdüğünü söyledi.

Ancak UV lambalarındaki ışınımın kısa mesafelerde etkili olduğundan sadece lambaya yakın havanın ya da yüzeylerin dezenfekte edilebildiğini belirten Yakuphanoğlu, bu sorunu ortadan kaldırmak için de "Fytronix Oksidasyonlu UV Lambası" adını verdiği ozonlu UV lambası ürettiğini dile getirdi.

Fahrettin Yakuphanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlık Bakanlığından sertifika aldıktan sonra insanların kullanımına sunacağız. Gelecekte artık koronavirüs gibi virüsler hayatımızda olacak, insanlar da zamanla bu virüse karşı bağışıklık kazanacak. Bağışıklığını kazandığımız bir virüs ise her yıl karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla virüslerle mücadelede bizlere yardımcı olacak bu tür cihazlara gelecekte daha çok ihtiyaç duyacağız."

Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, 2019 TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda "Full Otomatik Solar Simülatör Sistemi Projesi" ile gümüş , "Statik ve Dinamik Spin Kaplama Cihazı Projesi" ile bronz ve "Oled Karakterizasyon Cihazı Projesi" ile altın madalya kazanmıştı.

Bulut teknolojisine 28 milyar dolarlık rekor yatırım
TEKNOLOJİ
Bulut teknolojisine 28 milyar dolarlık rekor yatırım
Abone Ol Google News
Koronanın beli böyle kırıldı

Koronanın beli böyle kırıldı

​Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kapılarını Yeni Şafak'a açtı.
Buruk teravih

Buruk teravih

​Kabe'de teravih namazı sınırlı bir cemaatle kılındı.
İmamoğlundan büyük skandal

İmamoğlu'ndan büyük skandal

​Alevilik bir din gibi gösterildi.
İlk sahur<br>görev başında

İlk sahur
görev başında

​"Biz buradayız, siz evde kalın..."
Hüzünlü ramazan

Hüzünlü ramazan

​İftarda, sahurda dolup taşan tarihi mekanlar şimdi bomboş.
Kritik toplantı

Kritik toplantı

İki bakan gıda arz güvenliğini ele adı.

Koronavirüs bilançosu

Koronavirüs bilançosu

Dünyadaki vaka, ölüm ve ülkelerin son durumu!
Hayatımızın savaşındayız

Hayatımızın savaşındayız

​Küresel liderlerden koronavirüse karşı çağrı.
İlk kez bu sonuç çıktı

İlk kez bu sonuç çıktı

​Bakan Koca'nın açıkladığı tablo umut verdi.
MİT ifşasına <br>19 yıl istendi

MİT ifşasına
19 yıl istendi

Sekiz şüpheli hakkında dava açıldı.
Süper Lig <br>yeniden başlıyor

Süper Lig
yeniden başlıyor

​Maçların başlama tarihi belli oldu.
Geçerliliği yok

Geçerliliği yok

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın sözlerine tepki.
Asla izin vermedik

Asla izin vermedik

​Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriğine mektup.
CHP'den ilginç soru

CHP'den ilginç soru

Pandemiye davetiye çıkaran törende 'Erdoğan niye yoktu?'
İşe yaramadı

İşe yaramadı

​Tüm dünyada umut olarak görülen Remdesivir ilacının denemesi başarısız oldu.
Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın dezenfektanlı tedavi önerisiyle dalga geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.