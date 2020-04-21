Teknoloji Samsungun akıllı saati tansiyon ölçecek
ÜRÜN HABERLERİ

Samsung'un akıllı saati tansiyon ölçecek

Samsung akıllı saati Galaxy Watch Active 2'ye yeni bir özellik daha kazandırdı. Samsung Galaxy Watch Active 2 kan basıncı yani tansiyon ölçmeye başladı. Ancak bunun için de belirli şartlar var. İşte Galaxy Watch Active 2'nin tansiyon ölçme yeteneği...

Haber Merkezi Diğer
Tansiyon ölçebilecek.
Tansiyon ölçebilecek.

Samsung Galaxy Watch Active 2, Samsung'un Apple Watch'a karşı rekabetteki en önemli kozlarından biri. Akıllı saat konusunda birçok marka kadar deneyime sahip olan Samsung, sağlık başta olmak üzere tüm deneyimlerini Samsung Galaxy Watch Active 2'ye aktarmış durumda. Bu anlamda Galaxy Watch Active 2'de EKG, kalp ve uyku takibi gibi sağlık özellikleri sunan Samsung, Galaxy Active 2'ye yeni bir yetenek daha kazandırdı.

Tansiyon ölçecek

Samsung Health Monitor'ün yeni uygulaması şirket tarafından duyuruldu. Duyuruya göre Galaxy Watch Active 2'ye tansiyon ölçme özelliği geldi. Bu özellik sayesinde Galaxy Active 2 kullanıcıları kan basınçlarını yani tansiyonlarını kolaylıkla ölçebilecek. Fakat bu özelliği kullanabilmek için akıllı saat kullanıcılarının yapması gereken birkaç prosedür var.

Videoyu bu linkten izleyebilirsiniz

Tansiyonu nasıl ölçüyor?

Galaxy Active 2 kullanıcıları, öncelikle gerçek bir tansiyon aleti ile tansiyonlarını ölçmek zorunda. Ölçüm sonrası çıkan değerleri Samsung Health Monitor'ün yeni uygulaması üzerine işleyen kullanıcıların bundan başka bir şey yapması gerekmiyor. Zira geri kalan tüm işleri Samsung Health ve Galaxy Watch Active 2 hallediyor. Galaxy Watch Active 2 ölçülen tansiyon değerine göre kendini kalibre ediyor ve böylece ölçülecek gelecek tansiyonların doğru sonuç vermesi sağlanıyor. Söylendiğine göre akıllı saatin verdiği sonuçların doğruluk oranı oldukça yüksek. Öyle ki Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı Galaxy Watch Active 2'yi tıbbi cihaz uygulaması olarak kabul etmiş durumda.

Özellik 2020'nin Ekiminde gelecek

Samsung'un paylaştığı üzücü bir durum var. Zira, paylaşılan bilgilere göre uygulama dolaylı olarak tansiyon ölçme özelliği 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulacak. Mynet'in haberine göre; bundan sonra gelecek Samsung akıllı saatler de bu özelliği destekleyecek.

Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate Xs, 8 Nisan’da satışa sunulacak
TEKNOLOJİ
Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate Xs, 8 Nisan’da satışa sunulacak
Abone Ol Google News
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında açıkladı.
Kaftancıoğlunun röntgencisi!

Kaftancıoğlu'nun
röntgencisi!

Ev fotoğraflayıp 'yine geleceğim' diye tehdit etti
Katliam gibi olabilir

Katliam gibi olabilir

Kamplarda yaşayan mazlumlar koronavirüs tehdidi altında.
Eski fiyat!

Eski fiyat!

​Ramazan öncesi pide fiyatları açıklandı.
Dehşet!

Dehşet!

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı
Koronavirüs için hazırlanıyor

Koronavirüs için hazırlanıyor

2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi hastanede hummalı çalışma.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”
MB'den faiz kararı öncesi hamle

MB'den faiz kararı öncesi hamle

Yükselişe geçen dolara karşı yeni swap kararı alındı.
E-5 eşkıyası kamerada

E-5 eşkıyası kamerada

​Millet can derdinde magandalar adrenalin peşinde.
İki büyük<br>indirim kapıda

İki büyük
indirim kapıda

Bu gece benzin ve motorin 5 liranın altına inecek.
2021 sonuna<br>kadar askıya alın

2021 sonuna
kadar askıya alın

​Dünya Sağlık Örgütü, UEFA'ya tavsiyede bulundu.
Bahşişler belediyelerden

Bahşişler belediyelerden

​Davulcuların kapı kapı dolaşması yasaklandı.
Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

​Düşük petrol fiyatları birçok gelişmeyi etkileyecek.
Rapor arıyorlar!

Rapor arıyorlar!

Sokağa çıkma yasağını delip hastaneye gidiyorlar.
Bakan Koca<br>açıklama yapacak

Bakan Koca
açıklama yapacak

Koronavirüs ​Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak.
Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

​Alman gazeteciden ülkesine Türkiye tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.