Selfie 6 yılda 259 can aldı

Samsung’un 2014 yılına damgasını vuran Oscar ödüllerindeki selfie reklam çalışmasının ardından daha popüler hale gelen cep telefonu veya tablet ile kişinin kendi fotoğrafını çekmesi çılgınlığının son 6 yılda 259 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu ortaya çıktı.

Araştırmayı yapan Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü, her yıl ortalama 43 kişinin selfie çekerken hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin büyük bir kısmının Hindistan’da gerçekleştiğini ve sırasıyla Rusya, ABD ve Pakistan’ın takip ettiğini açıkladı.

İşte o araştırmanın sonucu