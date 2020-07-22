Spotify, Youtube ile rekabette elini yükseltti

Spotify kullanıcılarının taleplerine daha fazla duyarsız kalamayıp podcastlere video özelliği getirmeye karar verdi.
- Online müzik dinleme platformu olan Spotify birçok insanın program yaptığı bir ortam haline de gelmişti. Şimdi yeni gelen bu özellikle insanlar platform üzerinden dinledikleri podcaste görüntülü ulaşabilecek.
Özellikten belli kullanıcılar yararlanabilecek
- Şimdilik bütün kullanıcılar bu özellikten yararlanamayacak. Bazı yayıncılarla anlaşma yoluna giden Spotify, sınırlı sayıda yayıncı ile bu özelliği aktif hale getirmiş durumda. Bu sınırlamanın da çok uzun sürmesi beklenmiyor çünkü benzer bir düzenleme podcast ile de kurgulanmıştı.
Daha sonra podcast özelliği tüm kullanıcıların hizmetine açılmıştı. Spotify'ın bu hamlesine ise Youtube'ın nasıl bir cevap vereceği bekleniyor.