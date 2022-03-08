Teknoloji Tecno Camon 18 Premier Türkiyede satışa sunuldu
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Tecno Camon 18 Premier Türkiye’de satışa sunuldu

Tecno Mobile, yeni ürünü Camon 18 Premier’i Türkiye'de satışa çıkardı. Telefonda ultra sabit Gimbal kamera; 60X hiper yakınlaştırma, gelişmiş otoportre; 4G kameralı telefonlar ve 120Hz Amoled ekran ön plana çıkıyor. Camon 18 Premier, 8.499 TL'den Türkiye’deki kullanıcılara sunuluyor.

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Abdulkadir Önder Yeni Şafak
Tecno Camon 18 Premier Türkiye’de satışa sunuldu
tecno camon 18

Tecno Mobile, yeni telefonu Camon 18 Premier'i Türkiye pazarına sundu. Tecno Camon 18 Premier, sarsıntı önleyici lens ve üstün netlikle profesyonel kamerası akıllı telefonlara yeni bir makış açısı getiriyor. Süper gece modu, selfie modu gibi en iyi özelliklerini yepyeni ultra sabit Gimbal kamera, 60X hibrit yakınlaştırma ve profesyonel görüntüleme sonuçları elde etmek için daha da geliştirilmiş AI (yapay zekâ) özellikleri bulunan yeni Tecno Camon 18 Premier, 120 Hz yenileme hızına sahip Amoled ekranı ile güçlü ve kaliteli bir kullanım sunuyor. MediaTek Helio G96 yongasıyla güçlendirilen, yeniden tasarlanmış HiOS 8.0 ara yüzüyle desteklenen Tecno Camon 18 Premier, en iyi fotoğraflar ve video performansı için kullanıcılara güven veriyor.

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