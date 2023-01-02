TECNO, CAMON 19 serisini tanıttı

TECNO, dünyada ilk defa RGBW sensörü ve G+P lens ile donatılan 64MP kamerasıyla gece portre çekimlerini kristal parlaklığında işleyebilen CAMON 19 serisini Türkiye’de görücüye çıkardı. CAMON 19 serisi, gece yapılan portre çekimlerinde gösterdiği yüksek performansın yanında, diğer pek çok yeteneğiyle de üstün bir deneyim vaat ediyor.

Gece portresi uzmanı CAMON 19 Pro

64MP bir kamerada ilk RGBW sensörü: CAMON 19 serisiyle beraber 64MP’lik bir kamerada ilk kez TECNO tarafından kullanılan RGBW sensörü, geleneksel RGB tipi sensörlerin yerini alırken, G+P lens teknolojisi de alışılageldik plastik lensleri, yüksek netlikteki kristal lensler ile değiştirerek kameraya ışık girişini %208 oranında artırıyor. Öte yandan cihaz sahip olduğu 50MP portre kamerası ve 50mm’de altın oranı yakaladığı odak uzunluğu ile “gerçek görüntünüze en yakın” portre çekimine olanak sağlıyor.

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Dev batarya ile kullanım kolaylığı: 5000mAh bataryası ve 33W hızlı şarj özelliği ile de gün boyu çekim yapabileceğiniz 19 Pro, MediaTek Helio G96 işlemci, 0,98mm kalınlığındaki incecik çerçevesi, gökyüzünün ışıltısını hissettirecek arka kaplaması, 6.8 inçlik 120Hz FHD+ LCD IPS ekranı, 8+5GB (Sanal) RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile 8999 TL fiyatla, teknoloji marketlerde satışa sunuldu.

CAMON 19 Neo ile performanstan geri kalmayın

CAMON 19 ailesinin ilk görücüye çıkan diğer bir modeli CAMON 19 Neo’ya, 48 MP ultra net kamerasına 2 MP Bokeh lens eşlik ederken, ön tarafta 32 MP süper yüksek çözünürlüklü kamera ile çift flaş ışığı kullanılıyor. 18W hızlı şarj desteği ve 5000mAh bataryaya sahip CAMON 19 Neo, işlemci olarak MediaTek Helio G85’ten güç alıyor. 128 GB ve 6+5GB (Sanal) RAM seçeneği ile 6599 TL fiyatla raflarda satışta bulunuyor.

Aydınlık gece çekimleri için CAMON 19

Düşük ışıkta ve gece çekimlerinde teknoloji tutkunlarının yeni gözdesi olmayı hedefleyen CAMON 19, tıpkı 19 Pro gibi, 64MP kameralarda ilk defa TECNO tarafından kullanılan RGBW sensör teknolojisine sahip. 16MP selfie kamerasıyla da düşük ışıkta dahi harika selfie çekimlerini mümkün kılıyor. 6.8 inçlik LCD IPS ekranı, 6GB RAM depolama alanı ve MediaTek Helio G85 işlemcisiyle yüksek performans ve ince çerçeveli kasaya sahip CAMON 19, 5000mAh bataryası ve 18W hızlı şarj desteğiyle de yüksek bir pil dayanımı sunuyor. CAMON 19’un satış fiyatı yakında açıklanacak.