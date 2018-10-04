Teknoloji Tek şarj ile 100 günlük kullanım sunuyor
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LG Watch tanıtıldı!​ Tek şarj ile 100 günlük kullanım sunuyor!

Tek şarj ile 100 günlük kullanım sunuyor

Güney Koreli teknoloji devi LG, LG Watch Sport ve LG Watch Style adında iki akıllı saatin tanıtımını gerçekleştirdi. Firmanın yaptığı açıklamaya göre LG Watch adındaki akıllı saatler, tek şarj ile 100 günlük kullanım ömrü sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
LG Watch
LG Watch

Güney Koreli teknoloji devi LG, mobil cihaz pazarında istediği başarıyı ne yazık ki yakalayamadı. Yeni amiral gemisi V40 ThinQ ile yeniden bir atılıma hazırlanan firma, yine hayranlarının en çok merak ettiği kamera ile farkını ortaya koymaya çalışacak. Fakat yeni dönemde mobil cihazla sınırlı kalmayacak.

LG Watch Sport ve LG Watch Style adında iki akıllı saatin tanıtımını gerçekleştiren LG, rakiplerini batarya performansı ile geride bırakmaya hazırlanıyor. Firma akıllı saatlerinde kullandığı yenilik sayesinde tek şarj ile 100 günlük kullanım sunuyor. Ancak bu denli uzun kullanım süresi için ne yazık ki kullanıcıları bazı durumdan taviz vermeleri gerekiyor.

LG WATCH TEK ŞARJ İLE 100 GÜNLÜK KULLANIM İMKANI SUNUYOR!

LG’nin söz konusu bu akıllı saatinin bu denli uzun kullanım ömrü sunmasının tabi ki bir sırrı bulunuyor. Dijital ve analog kullanım imkanı sunan saatte fiziki akrep ve yelkovan bulunuyor. Bu akrep ve yelkovan sayesinde saat sıradan bir saat gibi kullanılabiliyor. Eğer kullanıcı akıllı saatini sadece saat olarak kullanırsa LG Watch tek şarj ile 100 günlük kullanım imkanı tanıyor. Lakin saati bir akıllı saate dönüştürür tüm özelliklerini aktif olarak kullanmaya karar verirseniz saat ne yazık ki 2 günlük bir kullanım imkanı tanıyor.

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LG Watch W7 Özellikleri:

  • - Snapdragon Wear 2100 işlemci, Adreno 304 GPU
  • - 768MB RAM, 4GB depolama
  • - 1.2 inç 360×360 piksel 1:1 P-OLED ekran
  • - 240mAh batarya
  • - Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz/5GHz), Bluetooth 4.2 BLE, USB Type-C bağlantı
  • - Google Wear OS işletim sistemi
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