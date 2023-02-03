TikTok'u bitirecek hamle: Apple ve Google'a 'Yasaklayın' talebi iletildi

TikTok dondurma, TikTok hesap silme, TikTok kapatma ya da TikTok’ta dondurulan hesabı yeniden açmak için yapılması gerekenler oldukça basittir. TikTok kısa mobil videolarda lider platformdur. Video paylaşım platformunda oturum açarak profil bilgilerinizin büyük bir kısmına erişebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz. TikTok hesabı oluşturmak için: Google Play veya Uygulama Mağazasından TikTok'u indirin. Uygulamayı açın. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun. Kaydolmak için bir yöntem seçin. Bu yollar izlendiği taktirde bir hesap açılmış olunur. İsterseniz de açmış olduğunu bu hesabınızı dondurabilir ya da dondurduğunuz hesabınızı yeniden aktif hale getirebilirsiniz. TikTok hesabı dondurma, silme, kapatma, işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizde adım adım anlattık.