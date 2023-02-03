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Teknoloji

TikTok'u bitirecek hamle: Apple ve Google'a 'Yasaklayın' talebi iletildi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan TikTok'u bitirecek talep Apple ve Google'a iletildi. İncelemeler devam ederken, ABD'li yetkililer Apple ve Google'ın uygulama mağazalarından kaldırılmasını talep ediyor.

15:01 . 3/02/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

ABD senatosunu istihbarat komitesinde yer alan Senatör Michael Bennet, TikTok hakkında yazdığı bir raporda ulusal güvenlik endişelerinden bahsetti. Çin menşeili sosyal medya uygulamasının Google ve Apple'ın uygulama mağazalarından kaldırılması talep edildi.

TIKTOK YASAKLANABİLİR

Bu kapsamda ABD meclisinde TikTok'un ülkede kullanımını engellemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı için bu ay oylama yapılacağı belirtilirken, çıkacak karar neticesinde, TikTok, App Store ve Play Store'dan kaldırılarak ABD genelinde yasaklanabilir.

TRUMP DAHA ÖNCE HAMLEDE BULUNMUŞTU

Daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'u yasaklamak için girişimlerde bulunmuştu. Fakat o dönem Trump'un hamlesi mahkeme yoluyla engellenmişti. Şu an ise TikTok'un neredeyse kullanıcıların bütün bilgilerini topladığı ve Çin hükümeti ile paylaştığı konuşuluyor.


TikTok dondurulan hesabı açma: İşte TİKTOK donma dondurma linki
TikTok dondurulan hesabı açma: İşte TİKTOK donma dondurma linki

TikTok dondurma, TikTok hesap silme, TikTok kapatma ya da TikTok’ta dondurulan hesabı yeniden açmak için yapılması gerekenler oldukça basittir. TikTok kısa mobil videolarda lider platformdur. Video paylaşım platformunda oturum açarak profil bilgilerinizin büyük bir kısmına erişebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz. TikTok hesabı oluşturmak için: Google Play veya Uygulama Mağazasından TikTok'u indirin. Uygulamayı açın. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun. Kaydolmak için bir yöntem seçin. Bu yollar izlendiği taktirde bir hesap açılmış olunur. İsterseniz de açmış olduğunu bu hesabınızı dondurabilir ya da dondurduğunuz hesabınızı yeniden aktif hale getirebilirsiniz. TikTok hesabı dondurma, silme, kapatma, işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizde adım adım anlattık.


#abd
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#apple
1 saat önce
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TikTok'u bitirecek hamle: Apple ve Google'a 'Yasaklayın' talebi iletildi
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