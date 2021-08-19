​Trump’a kapalı Taliban’a açık

Taliban’ın 20 yıllık aradan sonra Afganistan’da yeniden yönetimi ele almasıyla birlikte birçok sosyal medya platformu, gruba ait hesapları kapatma kararı alırken, Twitter bu konuda farklı bir tutum sergiledi. Şirketten yapılan açıklamada, Taliban sözcülerinin aktif olarak kullandıkları hesaplardan kurallara uydukları sürece tweet atabilecekleri yönünde bir açıklama yapıldı. Ayrıca diğer Taliban yöneticilerinin de platformda hesap açabilecekleri ifade edildi. Twitter yönetiminin bu ‘hoşgörülü’ tavrı bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açarken, akıllara, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının kapatılmasını getirdi.

Daha önce Facebook sözcüsü, Taliban’ın ABD yasalarına göre terör örgütü olarak görüldüğünü, grubun temsilcilerine ait ya da onun adına açılan hesapların kapatılacağını ve grubu öven içeriklerin kaldırılacağını aktarmıştı. Sözcü, söz konusu kararın Instagram ve WhatsApp için de geçerli olduğunu belirtmişti.