TSK'ya taarruz imkanı kazandırdı: Şimdi de dünyaya ihraç ediliyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığına gece, gündüz ve her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve kabiliyeti kazandıran ASELPOD Hedefleme Sistemi'nin yurt içi ve dışında kullanımı yaygınlaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELPOD için yurt içinde ve dışındaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Teslimatlar kapsamında, yakın zamanda yeni bir ASELPOD sistemi daha Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırıldı. Buna ek olarak bugüne kadar 10'dan fazla ASELPOD'un dost ve müttefik ülkeye ihracatı gerçekleştirildi. ASELPOD'un farklı ülkelerin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihraç edilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor.

AA ASELPOD birçok ülkeye ihraç edildi.

Savunma sanayimizin geldiği noktayı gösteriyor

SSB Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, ASELPOD Hedefleme Sistemi'nin, muharip uçakların hassas taarruz kabiliyetlerini gece, gündüz ve her türlü hava koşulunda artırmak amacıyla Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında özgün ve milli olarak geliştirilerek Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırıldığını söyledi. Demir, şöyle konuştu:

"Savaş uçaklarında en kritik görevlerden birini üstlenen hedefleme podları dünyada sınırlı sayıda ülke tarafından üretilebilmektedir. ASELPOD'un sahip olduğu birçok fonksiyon, operasyonel olarak muadil ürünlerle eşdeğer düzeyde veya ilerisinde bir performans sergilemektedir.

ASELPOD, Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarıyla görev yapmaktadır. Bunun yanında sistem geliştirilmekte ve yerlilik oranını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. ASELPOD sahip olduğu üstün özelliklerle yurt dışında ilgi görmekte ve ihracat başarılarına imza atmaktadır. Yüksek teknoloji ürünü ASELPOD, savunma sanayimizin geldiği noktayı gösteren önemli örneklerden birini oluşturmaktadır."

GÜNDEM Lantrin yerine Aselpod

Uzak mesafelerde tespit ve takip

Modern savaş uçakları için özgün olarak geliştirilen hedefleme sistemi, uçakların etkinliği konusunda çarpan etkisi yaratıyor.

ASELPOD Hedefleme Sistemi, ihtiva ettiği yüksek çözünürlüklü termal ve gündüz kameralarıyla gece ve gündüz koşullarında pilota görüş imkanı sağlamakla beraber yer ve hava hedeflerini oldukça uzak mesafelerden tespit ve teşhis ediyor, ileri düzey görüntü işleme algoritmalarıyla hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarıyla icra ediyor.

Çoklu hedef takibi yapabilen ASELPOD, daha önce yurt dışından alınan hedefleme sistemlerinin yerine geçti.