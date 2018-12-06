Teknoloji Türkiye, Twitterda Bitcoini konuştu
KRİPTOGRAFİ

Türkiye, Twitter'da Bitcoin'i konuştu

Dünyada ve Türkiye’de olan ne varsa aynı anda Twitter’da da oldu. 2018 yılında Türkiye’nin en çok konuştuğu konuları açıklayan Twitter, Türkiye’deki teknoloji eğilimini de ortaya koyan veriler paylaştı. Twitter’ın verilerine göre Türkiye, teknoloji alanında bu yıl en çok bitcoini konuştu.

DHA
Twitter, Türkiye’de 2018 yılında teknoloji alanında en çok etkileşime geçilen hesapları da açıkladı.
Twitter, Türkiye’de 2018 yılında teknoloji alanında en çok etkileşime geçilen hesapları da açıkladı.

Bitcoin, blockchain, cryptocurrency kavramları hayatımıza yeni girmiş olsa da uzun zamandır çok konuşuluyor ve tartışılıyor.

Türkçesi ‘blok zinciri’ olan, kriptografi kullanılarak bağlanan ve güvenli hale getirilen, bloklar adı verilen, sürekli büyüyen bir kayıt listesi olan blockchain; elektronik para birimi olan bitcoin ve nakite çevrilebilen bir sanal unsur olan kripto para, tüm dünyayı son zamanlarda kasıp kavuran teknolojik gelişmeler olarak göze çarpıyor.

Twitter’ın verilerine göre, Türkiye’de de bu üç yeni konsepte ilgi büyük: Türkiye, Twitter’da 2018 yılında teknoloji alanında en çok “bitcoin,” “blockchain” ve “crptocurrency” hashtaglerini kullandı.

Popülerliğiyle teknoloji alanında öne çıkan bu konseptler aynı zamanda genel olarak da Türkiye’nin 2018 yılında en çok konuştuğu konular arasında üst sıralarda.

Türkiye’nin Twitter’da 2018 yılında en çok konuştuğu teknoloji hashtagleri:

  • 1- bitcoin
  • 2- blockchain
  • 3- cryptocurrency


Twitter, Türkiye’de 2018 yılında teknoloji alanında en çok etkileşime geçilen hesapları da açıkladı. Verilere göre Samsung’un eski kıdemli yöneticilerinden Tansu Yeğen (@TansuYegen), teknoloji sohbetlerinde en çok bahsi geçen isim oldu. Tansu Yeğen’i aelfblockchain (@aelfblockchain) hesabı ve Tesla CEO’su Elon Musk (@elonmusk) izledi. Twitter’da oldukça aktif olan Elon Musk, 2017 yılından bu yana Türk kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor.

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