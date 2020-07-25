Twitter'ın yönetici paneli yol geçen hanıymış: Binden fazla kişi erişebiliyor

Günümüzün en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, geçtiğimiz hafta büyük bir skandalla gündeme gelmişti. Platformda aralarında Bill Gates, Elon Musk ve Barack Obama gibi pek çok ünlü ismin bulunduğu Twitter hesapları, bir takım kişiler tarafından bir şekilde ele geçirilmişti.

TEKNOLOJİ Hackerlar, Twitter'a gerçekleştirdikleri saldırıyı tüm detaylarıyla anlattı

Reuters'ın haberinde yer alan iddia, daha önce Twitter'da çalışan iki kişi tarafından ortaya atıldı. Bu iddiaya göre hem Twitter çalışanları hem de üçüncü parti anlaşmalı taraflar, Twitter'da bu saldırıya imkan veren yönetici paneline erişim sağlayabiliyordu. Ancak erişim sağlayabilen kişilerin sayısı şu an için tam olarak bilinmiyor.

Hesaplar hacklenmişti.

Erişenler arasında dışarıdan çalışanlar dahi var

Twitter'ın yaptığı 'sosyal mühendislik' açıklaması ve bu iddialar birleştirildiğinde saldırı hakkında ortaya daha net bir tablo çıkıyor. Eğer durum iddiadaki gibiyse saldırganların ihtiyaçları olan tek şey yönetici paneline erişimi olan binden fazla çalışandan ya da ortaktan birkaçıydı. Tabii bu iddiaların doğruluğu henüz bilinmiyor.