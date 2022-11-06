Teknoloji Twittera dijital cüzdan mı geliyor
SOSYAL MEDYA

Twitter'a dijital cüzdan mı geliyor

Beklenen oldu ve Elon Musk Twitter’ı satın aldı. Musk’ın bu platforma dijital cüzdan entegre etmesi beklendiği iddia edildi. Kripto paralar konusunda sıkça spekülasyon yapan Musk bir şekilde, sosyal medya ile dijital cüzdan ve dijital para uygulamasını birleştirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twittera dijital cüzdan mı geliyor
Twitter'a dijital cüzdan mı geliyor?

Beklenen oldu ve Elon Musk Twitter’ı satın aldı. Hafta boyunca küresel medyanın gündemini meşgul eden bu gelişme sadece sosyal medya dünyasında değil iş çevreleri hatta borsa geniş yankı buldu. Elbette teknoloji meraklıları hemen Twitter’da yaşanacak yenilikleri merak etmeye başladı. Fısıltı gazetesi yanında magazin makineleri çalışmaya başladı, bir süre de devam edecek gibi görünüyor. ABD’li iş insanı Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’ın yönetim kurulunu feshederek şirketin tek yöneticisi oldu.

MUSK’IN HESABI BAŞKA MI?

Sonrasında Twitter’da ek özelliklerin kullanılabildiği ve aylık 5 dolar olan Twitter Blue özelliği, aylık 20 dolara çıkacağı yayılmaya başladı. Teknoloji dünyası, Musk’ın 44 milyar doları bu ücret üzerinden finanse edip edemeyeceğini sorgulamaya başladı. Son olarak, Musk’ın bu platforma dijital cüzdan da entegre etmesi beklendiği iddia edildi. Kripto paralar konusunda sıkça spekülasyon yapan Musk bir şekilde, sosyal medya ile dijital cüzdan ve dijital para uygulamasını birleştirecek. Birçok teknoloji uzmanına göre ise, bu satın alma işlemi Musk’ın popülerliğini artırırken, Twitter için de yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

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