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Teknoloji

Twitter'dan 'sıfır tolerans' politikası: Hesap askıya alınacak

Sosyal medya platformu Twitter, "sözlü şiddete karşı sıfır tolerans" politikasını başlattığını duyurdu. Bir kişiyi veya grubu tehdit eden ya da şiddet içeren konuşmalar için yeni kurallar açıklandı.

11:53 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Twitter, konuya dair paylaşımında, uygulama kullanım politikalarında bazı değişikliklere gidildiğini açıkladı. Paylaşımda, Twitter, "Bugün, resmi olarak, tehdit, beddua, şiddeti övme ve kışkırtmayla ilgili sözlü şiddet politikamızı başlattık." ifadesini kullandı.

Sözlü şiddete savaş açıldı

Twitter, sözlü şiddetin olduğu yerde sağlıklı diyalogların olamayacağı vurgulayarak, "Şiddetin normalleştirilmesinin önüne geçmek ve kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak için sözlü şiddete karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz." ifadelerine yer verdi. Şirket, işlemlerden önce gönderilerin inceleneceği ve bakış açısını ifade etmesi, hiciv veya sanatsal ifade içermesi durumunda hesaplara müdahale edilmeyeceğini belirtti.

Tekrar açma şartı: Paylaşımların silinmesi

Paylaşımda, söz konusu kuralların ihlali halinde ilgili hesapların askıya alınacağı kaydedildi. Öte yandan, Twitter, hesabın tekrar açılması için de şiddet içerikli paylaşımların silinmesinin talep edileceğini vurguladı.



#Twitter
#ABD
#Elon Musk
1 saat önce
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Twitter'dan 'sıfır tolerans' politikası: Hesap askıya alınacak
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