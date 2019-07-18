Teknoloji Vestel Plus X Award 2019dan 32 ödülle döndü
ÜRÜN HABERLERİ

Vestel Plus X Award 2019'dan 32 ödülle döndü.

Vestel, Plus X Award 2019'dan 8 ürünü ile 32 ödül alarak "Beyaz Eşya" kategorisinde en çok ödül kazanan firma oldu. Vestel ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "En Yenilikçi Marka" seçildi.

Haber Merkezi AA
Vestel geçtiğimiz yıl aynı yarışmadan 18 ödülle dönmüştü.
Vestel geçtiğimiz yıl aynı yarışmadan 18 ödülle dönmüştü.

Vestel, dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award 2019’dan 8 ürünü ile 32 ödül alarak "Beyaz Eşya" kategorisinde en çok ödül kazanan firma oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Plus X Award’da, teknoloji dünyasına kattığı yeniliklerin yanı sıra tasarım alanında da dikkatleri üzerine çeken Vestel, 8 ürünü ile ödül kazandı. Ödül töreninde Vestel'in ödüllerini Endüstriyel Tasarım Müdürü Caner Yıldız, PlusX Üst Yöneticisi (CEO) Donat Brandt'tan aldı.

Vestel, dünyaca ünlü markalarla yarıştığı "Beyaz Eşya" kategorisinde 8 ürünü ile ödül alırken, vakum teknolojili buzdolabı, hidrojet çamaşır makinesi, sıcak hava kalkanı teknolojili ankastre fırın ve sihirli dokunuş teknolojili bulaşık makinesi ise kendi kategorilerinin "Yılın En İyi Ürün"leri seçildi.

Vestel’in ödül alan diğer beyaz eşyası da A serisi bulaşık makinesi, T serisi çamaşır kurutma makinesi, ses kontrol teknolojili buzdolabı ve akıllı jet çamaşır makinesi oldu. Vestel ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "En Yenilikçi Marka" seçildi.

İnovatif teknolojilerin ödüllendirildiği ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği yarışmada; yenilik, tasarım, yüksek kalite, kullanım kolaylığı, işlevsellik, ergonomi ve ekoloji kriterlerine göre ürünlerinin yenilikçiliğini ön plana çıkaran markalar onurlandırılıyor.

16 yıldır düzenlenen ve her yıl teknoloji, spor ve yaşam alanlarında dünyanın önde gelen markalarının yarıştığı Plus X Award’da şirketlerin inovatif yaklaşımları cesaretlendirilerek gelişimleri ve inovasyon alanında rekabet güçlerini artırmaları destekleniyor.

REKLAM

Ürünlerimizi yenilikçi anlayışla tasarlıyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vestel ürünleri, teknolojileri ile olduğu kadar tasarımlarıyla da dünyanın dikkatini çekiyor. Her bir ürünün kullanıcı dostu olması, şık görünmesi, kullanılan materyallerin çevreye duyarlı olması için özen gösteriyoruz. Teknolojinin ulaştığı son noktaya kadar gidiyor, ürünlerimizi yenilikçi anlayışla tasarlıyoruz. Bu ödüller, ne kadar doğru yolda olduğumuzu, tüketiciyi ne kadar iyi tanıdığımızı, çevreye ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Başta bin 600 kişilik Ar-Ge kadromuz ve tasarım ekibimiz olmak üzere tüm Vestel çalışanlarını kutluyorum."

Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

İlk 6 ay içerisinde 88,2 milyar dolara ulaştı.
İstanbulda çökme

İstanbul'da çökme

D-100 karayolu ​Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Anlaşmada yeri yok

Anlaşmada yeri yok

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 ölü var.
Fındık<br>kömürü geliyor<br>

Fındık
kömürü geliyor

​Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
Kartal AİHL'de<br>gelenek bozulmadı

Kartal AİHL'de
gelenek bozulmadı

​2019 YKS'de Türkiye dereceleri art arda geldi.
Sıfır noktasında

Sıfır noktasında

​Bakan Akar ve komutanlar sınır birliklerini denetledi.

Kaftancıoğlu<br> için istenen ceza

Kaftancıoğlu
için istenen ceza

Yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

51 kişi kurtarıldı

51 kişi kurtarıldı

Düzce'de selde mahsur kalanlara ulaşıldı.
40 bin araca af

40 bin araca af

ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyen aracını teslim alacak.
Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

NATO Genel Sekreteri: Türkiye S-400'lerden çok daha fazlası.
Kandil<br> havadan vuruldu

Kandil
havadan vuruldu

Pençe ile koordineli harekatta mevziler imha edildi.
Bu çiçeği <br>koparan yandı

Bu çiçeği
koparan yandı

​60 bin lira ceza uygulanıyor.
Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

"Ben bunlardan kopmak istedim..."

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.