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Teknoloji

WhatsApp'a bir yeni özellik daha: Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp üzerinde kullanıcılar artık bir numarayı kaydetmeden uygulama üzerinden arayabilecek hatta yeni sohbet başlatabilecek.

15:23 . 20/07/2023 Perşembe
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Arşiv

Arşiv

WhatsApp, uygulama içinde rehbere kayıtlı olmayan numaralar ile sohbet başlatabilme özelliğini kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Wabetainfo'nun haberine göre, bilinmeyen bir telefon numarasını uygulama içinde girdiğinizde, WhatsApp, kişilerinizin dışında bir arama gerçekleştirecek. Ayrıca iOS üzerinden WhatsApp kullanıyorsanız, sohbet listesinden yeni sohbet başlat seçeneğine dokunduktan sonra arama çubuğuna kayıtlı olmayan telefon numarasını girerek bu numara ile yeni sohbet başlatabileceksiniz.

Rehberden silmeyi unutabiliyorlar

Böylelikle artık WhatsApp üzerinden sohbet başlatmak istediğiniz numarayı rehberinize kaydetmenize gerek kalmayacağı belirtildi. Bazı kullanıcılar bilinmeyen numaralardan çağrı geldiğinde WhatsApp üzerinden kim olduklarını öğrenmek için onları kaydedip fotoğraflarına baktıktan sonra rehberlerinden silmeyi unutabiliyor.

Bu özellikle beraber artık telefon numaraları rehbere kaydedilmeden WhatsApp üzerinden görüntülenebilecek.

#WhatsApp
#ABD
#İOS
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