Teknoloji WhatsAppın tüm verileri Facebook ile paylaşması kararı kullanıcıları alternatif uygulamalara yöneltti BiPi son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişi indirdi
SOSYAL MEDYA

WhatsApp'ın tüm verileri Facebook ile paylaşması kararı kullanıcıları alternatif uygulamalara yöneltti: BiP'i son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişi indirdi

WhatsApp'ın tüm verileri Facebook ile paylaşması kararı kullanıcıları alternatif uygulamalara yöneltti: BiP'i son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişi indirdi

WhatsApp'ın kullanıcıların hesap bilgilerini Facebook ile paylaşılacağını duyurmasının ardından gözler alternatif uygulamalara çevrildi. Türk mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye’nin uygulaması BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

WhatsApp, geçtiğimiz yıl sonu yeni kullanım sözleşmesini hayata geçireceğini duyurmuştu. Kullanım sözleşmesi 8 Şubat itibarıyla uygulamaya konuluyor. Şartlar ve Gizlilik Politikaları Güncellemeleri olarak geçen bu sözleşme, yürürlüğe giren yeni koşulların kabul edilmesini zorunlu kılıyor. Yani diğer bir değişle sözleşmeye onay vermeyen uygulamayı kullanamıyor. Yeni sözleşme, kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılmasına olanak sağlıyor.

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ALTERNATİF UYGULAMALARA YÖNELDİK

Tüm operatör kullanıcılarına açık iletişim ve yaşam platformu BiP’in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, dünyanın 192 ülkesinde tercih edilen BiP’teki tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde korunduğu bildirildi.

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Birçok yenilik getirildi

Dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı uygulamada birçok yenilik devreye alındı. Uygulama, Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlarda sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı’na ücretsiz ulaşabiliyor.

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