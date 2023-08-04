WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

WhatsApp, kullanıcıları sevindiren yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar WhatsApp hesaplarına e-postalarını kaydedebilecek. Bu sayede farklı bir cihazdan WhatsApp'a giriş yapıldığında ilgili mail adresine kod gönderimi sağlanacak. Bu sayede güvenlik önlemleri daha da artırılmış olacak. Wabetainfo'nun aktardığına göre, WhatsApp'ın yeni güvenlik özelliğinin henüz geliştirme aşamasında olduğu anlaşıldı. Ancak mesajlaşma uygulamasına söz konusu yeni özelliğin getirilecek olması, pek çok kullanıcının sevinmesine de yol açtı. Nitekim yeni özellik sayesinde güvenlik önlemleri biraz daha artmış olacak. Bunun yanı sıra izinsiz girişlerin gerçekleşmesi de zorlaşmış olacak. Henüz geliştirme aşamasında olan yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor. Ancak geliştirme aşamasında olan yeni özelliğin gelecek olması, pek çok kullanıcıyı heyecanlandırabiliyor.