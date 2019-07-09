Teknoloji Windows 10 güncellemesinde yine sorun çıktı
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Windows 10 güncellemesinde yine sorun çıktı

Windows 10'un Mayıs 2019 güncellemesi, yeni bir sorunla gündeme geldi. Kullanıcıların bir kısmını etkileyen bu sorun ekran çözünürlüğü ve kalibrasyonunu etkiliyor.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Microsoft firması Mayıs 2019 güncellemesini oldukça yavaş bir şekilde dağıtmıştı.
Microsoft firması Mayıs 2019 güncellemesini oldukça yavaş bir şekilde dağıtmıştı.

Microsoft'un oldukça yavaş dağıttığı Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesinden gelen şikayetler, yavaş da olsa artıyor. Güncellemedeki küçük sorunların arasında şimdi de renk ayarlarının veya kalibrasyonunun altüst olması eklendi.

Nvidia'nın forumlarında, Reddit'te ve monitör üreticisi Eizo'nun sitesinde dile getirilen sorun, renklerin yanlış şekilde oluşmasına ve renk gradyanlarında renk bantlarının (dikey çizgilerin) görünmesine yol açıyor. Eizo bu nedenle özellikle renk isabetine ihtiyaç duyanların Mayıs 2019 güncellemesini yüklememelerini öneriyor. Sorunun bazı GPU'larda oluştuğu ve yeni yayınlanan KB4501375 yamasıyla çözüldüğü iddia ediliyor.

Buna karşın en azından Nvidia forumundaki bazı kullanıcılar, yamanın sorunu ortadan kaldırmadığını söylüyorlar. Neyse ki sorunun etrafından dolaşmanın başka bir yolu bulunuyor.

Sorunu atlatmak için Görev Zamanlayıcı'yı açıp WindowsColorSystem'i bulup üzerine tıklamanız, sağdaki Calibration Loader görevinin Tetikleyiciler sekmesine tıklamanız gerekiyor. "Oturum açarken" sekmesini tıkladıktan sonra Devre dışı bırak'a tıklayın ve aynısını, ikinci girdi olan "Kullanıcı oturumuna bağlanırken" için yapın. Sorunu çözdüğü söylenen bu değişikliklerin ardından sistemi baştan başlatmanız gerekiyor.

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