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Teknoloji

X'e Yahudi baskısı: AB ve ABD harekete geçti

İsrail'in katliamlarının X üzerinden dünyaya duyurulmasından rahatsız olan Yahudi lobilerinin, Elon Musk'a baskısı artıyor. Avrupa Komisyonu ve Apple, IBM, Walt Disney ve Paramount gibi Yahudi lobileriyle bağlantılı şirketler, X'e reklam vermeme kararı aldı.

04:00 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 04:07 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Elon Musk

Elon Musk

Savaşın başından beri sosyal medya platformu X’i “İsrail ve Yahudi karşıtı” olarak değerlendirdikleri haberlere yer vermekle suçlayan Avrupa Birliği ve ABD’li bazı şirketler, platforma reklam vermeyi durdurarak X’in sahibi Elon Musk üzerindeki baskıyı artırdı. Avrupa Komisyonu, X’e reklam vermeyi durdurduğunu açıklarken, gerekçe olarak “İsrail-Hamas Savaşı’nda dezenformasyon yaymasını” gösterdi. ABD’li Politico haber sitesinin birliğin bir iç yazışmasına dayandırdığı haberine göre Avrupa Komisyonu’nun Sözcü Yardımcısı Dana Spinant, “Komisyon’un itibarının zedelenmesini engellemek için sonraki duyuruya kadar bu platformdaki reklamların geçici olarak askıya alınacağını” açıkladı. AB komisyonu, daha önce 7 Ekim’den bu yana Filistinli direnişçi grupları destekleyici içeriklere müdahale etmediğini iddia ettiği X’e uyarıda bulunarak reklamları durdurma tehdidinde bulunmuştu.


Şirketler de reklam silahını kullandı

Musk’ın bu süreçte İsrail yanlısı bir karar almaması, özellikle ABD’deki Yahudi lobileriyle bağlantılı birçok şirketin de eleştirilerine neden oluyordu. Aralarında Apple, IBM, Walt Disney ve Paramount gibi dev grupların da olduğu bir grup şirket de, Musk’ın “Yahudi karşıtı” olduğunu iddia ettiklerin bir gönderiyi onaylamasının ardından X’e reklam vermeyi durdurduklarını açıkladı. Şirketler, bir kullanıcının X’te yaptığı, “Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor” paylaşımına “Gerçekleri söyledin” yorumunu yapan Musk’ı hedef tahtasına koydu. Ancak bu şirketlerin tutumunun asıl nedeninin Musk’ın İsrail yanlısı bir tutum almaması olduğu belirtiliyor. Beyaz Saray da Musk’ı gönderisinde dolayı kınadı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Musk’ın yaptığı paylaşıma ilişkin, “Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz.” dedi. İnsanları nefrete karşı bir araya getirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu kaydeden Bates, “Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz ve kınamaya devam edeceğiz” dedi. Öte yandan Musk, Yahudi karşıtı olduğu iddialarını reddetti. Ünlü iş adamı ayrıca “Nehirden denize Özgür Filistin” gibi sloganların “soykırım iması” yaptığını belirterek, bu sloganları kullananların hesaplarının askıya alınabileceğini ifade etti.


#Filistin
#Gazze
#Elon Musk
#Yahudi
#Siyonist
43 dakika önce
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