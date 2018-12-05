Teknoloji Xiaomi akıllı saat satışlarında Appleı geride bıraktı
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Xiaomi akıllı saat satışlarında Apple'ı geride bıraktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, giyilebilir teknoloji serisi Mi Band ürünleriyle Apple ve Samsung gibi dişli rakiplerini geride bıraktı. Xiaomi, satış ve dağıtımda en yakın rakibi Apple'a %8'lik bir fark attı.

Yeni Şafak
Xiaomi Mi Band
Xiaomi Mi Band

Xiaomi’nin Mi Band serisi, akıllı saat piyasasında uygun fiyatıyla dünya genelinde satış başarısı olarak lider konuma geldi. Küresel giyilebilir teknoloji satışları ve dağıtımları artış göstererek 2018'in üçüncü çeyreğinde 32 milyona ulaşırken, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 21,7 öne geçti.

Apple Watch 4

Xiaomi yüzde 21.5 pay alarak satış ve dağıtımda en iyi şirket oldu. Xiaomi’yi yüzde 13.3 ile Apple takip ediyor ve yine akıllı saat pazarının önemli oyuncularından Fitbit ise yüzde 10.9’luk pay sahibi oldu. Listede Huawei yüzde 5.9, Samsung ise yüzde 5.6 gibi rakamlara ulaştı.

Burada en dikkat çeken istatistik ise Xiaomi’nin geçtiğimiz yıla oranla, yılın aynı dönemindeki büyüme oranları oldu. Geçen yıla göre yüzde 90,9’luk büyüme gerçekleştiren şirket, pazar lideri olan Apple’ın önüne geçti.

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