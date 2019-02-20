Xiaomi Mi 9 resmen tanıtıldı. Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni fiyat performans canavarı Mi 9’u Çin'de düzenlediği bir etkinlik ile görücüye çıkardı. Tasarımı, özellikleri ve fiyatı ile oldukça ilgi toplamayı başaran Xiaomi, 2019 yılını bomba gibi bitirmeye hazırlanıyor.

XİAOMİ Mİ 9 ÖZELLİKLERİ İLE RESMEN GÖZ DOLDURDU!

Qualcomm’un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855’ten gücünü alan Xiaomi Mi 9, kullanıcılarına üç kademeli bir çalışma prensibi sunacak. Yoğun işlemler için tek bir Kryo 485 çekirdeği, orta seviye işlemler için 3 adet Kryo 485 çekirdeği, düşük yükteki işlemler için 4 adet Kryo 485 çekirdeği sırasıyla aktif hale getiren cihaz kullanıcılarına üstün performans deneğimi sunarken, güç tüketiminde de oldukça cimri davranan bir yapıya sahip. Ayrıca Game Turbo modu ile oyun severleri oldukça memnun edecek Xiaomi Mi 9, yapay zeka desteği ile performans desteğini arttıracak.

Xiaomi Mi9 Snapdragon 855'ten gücünü alıyor.

RAM tarafında ise 6GB RAM/8GB’lık DDR4 bellek sunan cihaz farklı hafıza seçenekleri ile birlikte hayranlarına sunulacak. Buna ek olarak 64GB/128GB/256GB şeklinde üç farklı depolama seçeneği ile satışa sunulacak olan Mi9, kullanıcılarının bütçesine ve ihtiyaçlarına göre geniş yelpaze sunacak.

7 nm teknolojisi ile üretilmiş işlemcisine yapay zeka destek verecek.

XİAOMİ Mİ 9 TASARIM ÖZELLİKLERİ!

6.39 inç büyüklüğündeki Full HD+ AMOLED ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkan Xiaomi Mi 9, damla çentik tasarımı ile eski serilerine göre meraklılarına daha geniş bir ekran kasa oranı sunuyor. Kavisli kasası ve dikkat çeken geçişli renk seçeneği ile görücüye çıkan Mi 9 yüzde 90.7’lik bir ekran kasa oranı ile oldukça şık bir görünüme kavuşmuş gibi görünüyor.

REKLAM

Yüzde 90,7 ekran kasa oranı ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

XİAOMİ Mİ 9 KAMERA TARAFINDA OLDUKÇA İDDİALI!

Bugün tanıtılan Xiaomi Mi 9, 48MP f/1.75, 12MP f/2.2 ve 16MP f/2.2 diyafram aralığına sahip 3 ana kamera ile birlikte geliyor. 16MP kamera ise 117 derecelik ultra geniş açılı bir kamera sönsörüne geniş açılı fotoğraflar çekme olanağı sunuyor.

Selfie tarafında ile Xiaomi Mi 9 kullanıcılarını 20 MP’lik yapay zeka destekli ve HDR desteğine sahip bir kamera karşılıyor.

Bu kamera yeteneklerine ek olarak Huawei Mate 20 Po’da gördüğümüz makro çekim özelliğinin bir benzerini sunan Mi9, 4cm’lik makro çekim yapabiliyor.

XİAOMİ Mİ 9 KULLANICILARINA YÜZDE 83’LÜ GÜÇ TASARRUFU SAĞLAYACAK!

3300 mAH bataryadan gücünü alacak olan Xiaomi Mi 9, 27W’lık hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca Samsung’un kullanıcılara sunduğu Ultra Güç Tasarrufu modunun bir benzerini kullanıcılara sunan Xiaomi, bu konuda kullanıcıların yüzde 83‘lük bir güç tasarrufu vaat ediyor. Bu da Mi 9’un kullanıcılarına bir gülük kullanım deneğimi sunacağı anlamına geliyor.

XİAOMİ Mİ 9 FİYATI!

Tüm bu dikkat çeken özelliklere ev sahipliği yapan Xiaomi Mi 9’un fiyatının 445 dolardan başlayacak diğer Mi 9’un fiyatlandırılması ise şöyle:

– 6 GB RAM + 128 GB dahili hafıza – 445 dolar

– 8 GB RAM + 128 GB dahili hafıza – 490 dolar

Not: Söz konusu bu fiyatlar Çin için geçerlidir.

- Xiaomi Mi 9 teknik özellikleri;

- Boyutlar : 155 x 75 x 7.6 mm

155 x 75 x 7.6 mm - Ekran: 6.39 inç, 19.5:9 Full HD+ AMOLED (1080×2280 piksel) yüzde 90.7 ekran/kasa oranı + HDR10 desteği

6.39 inç, 19.5:9 Full HD+ AMOLED (1080×2280 piksel) yüzde 90.7 ekran/kasa oranı + HDR10 desteği - İşlemci ve Grafik Birimi: 2.84GHZ sekiz çekirdekli Snapdragon 855 – Adreno 640

2.84GHZ sekiz çekirdekli Snapdragon 855 – Adreno 640 - RAM: 6/8 GB RAM

6/8 GB RAM - Depolama: 64GB/128GB/256GB depolama alanı

64GB/128GB/256GB depolama alanı - Arka üçlü kamera: f/1.75 48 MP ana kamera (Sony IMX586) + 16 MP ultra geniş açılı kamera (Sony IMX 481) + 12 MP telefoto 2x optik yakınlaştırma ( Samsung S5K3M5)

f/1.75 48 MP ana kamera (Sony IMX586) + 16 MP ultra geniş açılı kamera (Sony IMX 481) + 12 MP telefoto 2x optik yakınlaştırma ( Samsung S5K3M5) - Ön Kamera: 20 MP + HDR desteği

20 MP + HDR desteği - Video : 1080p 30fps

1080p 30fps - Batarya: 20W kablosuz hızlı şarj / 27W hızlı şarj destekli 3300 mAh

20W kablosuz hızlı şarj / 27W hızlı şarj destekli 3300 mAh - Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C+ 5G desteği bulunmuyor

802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C+ 5G desteği bulunmuyor - İşletim Sistemi: MUIU 10 tabanlı Android 9.0 Pie

TEKNOLOJİ Xiaomi'den görülmemiş fiyat listesi