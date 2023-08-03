YouTube'da yeni dönem başlıyor: Videoları izlemeden yazılı özeti karşınıza gelecek

YouTube, arama ve izleme sayfalarında görünen yapay zeka tarafından oluşturulmuş video özetlerini test ediyor. Metin, izlemeye değer olup olmadığına karar vermenize yardımcı olmak için bir klip hakkında "hızlı bir genel bakış" sağlamayı amaçlıyor. Şirket, bunların içerik oluşturucuların kendi video açıklamalarının yerini almayacağını belirtiyor.

Test yalnızca sınırlı sayıda

Test yalnızca "sınırlı sayıda" İngilizce videoda ve yalnızca bazı izleyiciler için görünür olacak. Bir YouTube sözcüsü Engadget'a yaptığı açıklamada, özet özelliğinin 'nasıl yapılır' videoları, alışveriş videoları ve vloglar için mobil cihazlarda görüneceğini söyledi.

Google Bard'dan gücünü alıyor

YouTube'un yapay zeka tarafından üretilen video bölümlerini test etmeye başlamasından yaklaşık üç yıl sonra yapılan bu deney, Google'daki daha büyük bir üretici yapay zeka hamlesinin parçası. Teknoloji devi, geçtiğimiz haftalarda Bard sohbet robotunu tanıttı ve bu son teknolojiyi, her zaman kamu tüketimi için olmasa da, elektronik tablo şablonlarından tüm haber makalelerine kadar her şeyi üretmek için kullanıyor.







