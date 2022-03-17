2022 Berat kandili sebebiyle bu geceyi ibadet ve dualarla geçirecek birçok müslümanın merak ettiği Tesbih namazı ile ilgili çok fazla merak edilen soru mevcut. Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazında hangi sureler okunur? İşte bütün soruların cevapları sizlerle...
Tesbih namazı kaç rekattır?
Tesbih namazı dört rekattır ve şöyle başlanır; Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.
Tesbih namazı nasıl kılınır?
Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;
Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"
- 1.Rekat
- Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
- Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
- Sübhâneke'den sonra
- 15 kere tesbih
- Fatiha ve sure'den sonra
- 10 kere tesbih
- Rüku tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih
- Rükûdan doğrulunca
- 10 kere tesbih
- Secde tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih
- Secdeden doğrulunca
- 10 kere tesbih
- 2.secde tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih okunur.
- İkinci rek'ate kalkılır.
- 2.Rekat
- İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
- Fatiha'dan önce
- 15 kere tesbih
- Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
- Rüku tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih
- Rükûdan doğrulunca
- 10 kere tesbih
- Secde tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih
- Secdeden doğrulunca
- 10 kere tesbih
- 2.secde tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih okunur.
- Üçüncü rekata kalkılır.
- 3.Rekat
- Dördüncü rek'ate kalkılır.
- Sübhâneke'den sonra
- 15 kere tesbih
- Fatiha ve sure'den sonra
- 10 kere tesbih
- Rüku tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih
- Rükûdan doğrulunca
- 10 kere tesbih
- Secde tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih
- Secdeden doğrulunca
- 10 kere tesbih
- 2.secde tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih okunur.
- 4.Rekat
- Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
- Fatiha'dan önce
- 15 kere tesbih
- Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
- Rüku tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih
- Rükûdan doğrulunca
- 10 kere tesbih
- Secde tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih
- Secdeden doğrulunca
- 10 kere tesbih
- 2.secde tesbihinden sonra
- 10 kere tesbih okunur.
- Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.
- Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
- Dua edilir.