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Tesla envanter tarihleri güncellendi

Tesla envanter tarihleri güncellendi

10:2612/06/2025, Perşembe
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Tesla
Tesla

Tesla Model Y'nin yeni versiyonu için satışlar önümüzdeki aylarda da devam edecek. Geçtiğimiz ay yüzde 10'luk ÖTV dilimi ile envanterini sunan Tesla, yeni envanter listeleme tarihlerini açıkladı. Tesla envanter ne zaman güncellenecek? Tesla'nın yeni envanter tarihleri ve saatleri belli oldu

2025 Tesla Model Y, yenilenen tasarımı ve iyileştirilen aerodinamik yapısıyla öne çıkıyor. Yeni LED ışık imzası ve bölünmüş far tasarımı sayesinde aracın hava sürtünme katsayısı 0.23 Cd'den 0.22 Cd'ye düşürülerek verimlilik artırıldı. İç mekanda malzeme kalitesi yükseltilirken ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma, elektrikli katlanabilir arka koltuklar ve 8 inç arka ekran gibi yeni donanımlar eklendi. Bağlantı sistemleri de geliştirilerek daha hızlı bağlantı ve daha geniş menzilli dijital anahtar özelliği sunuldu.

TESLA ENVANTER NE ZAMAN GÜNCELLENECEK?

Envanter giriş tarihleri şu şekilde;

11 Haziran — Saat 18:30

18 Haziran — Saat 18:30

2 Temmuz — Saat 18:30

3 Temmuz — Saat 18:30

TESLA MODEL Y ÖZELLİKLERİ

Tesla Model Y'de ses sistemi yeni hoparlör tasarımıyla güncellenirken, bazı versiyonlarda hoparlör sayısı azaltıldı.

Çift motorlu Uzun Menzil versiyonunda 15 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyor.

Yenilenen süspansiyon ve ikinci nesil gürültü engelleme sistemi sayesinde sürüş konforu ve sessizlik artırıldı. Kamera sayısı da 8’e çıkarıldı. Makyajlı Standart Range versiyonu, aerodinamik güncellemeler ve 62,5 kWsa’lik CATL imzalı LFP batarya sayesinde 500 km menzil sunuyor.

220 kW’lık motorla 0-100 km/s hızlanma 5,9 saniyede gerçekleşiyor; maksimum hız ise 201 km/s. - Long Range seçenekler LG tarafından üretilen 78.4 kWsa kapasiteli NMC bataryaya sahip.

Tek motorlu versiyonda WLTP menzili 600 kilometreden 622 kilometreye yükselmiş durumda. Çift motorlu seçenek ise 19 inçlik jantlarla 586 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.

Model Y'deki LFP batarya 175 kW'a kadar, NMC batarya ise 250 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip.



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