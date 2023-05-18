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THY Euroleague Final-Four karşılaşmaları başlıyor

Avrupa’nın önde gelen basketbol kulüplerinin mücadele ettiği THY Euroleague’de Final-Four’a kalan takımlar belli oldu. Olympiakos ile Monaco, Real Madrid ile de Barcelona’nın eşleştiği Final-Four karşılaşmaları 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya’nın Kaunas kentinde ev sahipliği yapacak. Peki THY Euroleague’de hangi maçlar var? Maçlar hangi kanalda yayınlanacak? İşte Final Four karşılaşmalarının programı.

11:14 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
THY Euroleague’de hangi maçlar var? Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

THY Euroleague’de hangi maçlar var? Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

THY Euroleague Final-Four’da heyecan dorukta. Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi’nde son 4’e kalan Fransa’nın Monaco takımı, yarı finalde Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla eşleşti. Kazandığı 10 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid ise yarı finalde bir diğer İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. İşte THY Euroleague Final Four programı.

THY EUROLEAGUE’DE HANGİ MAÇLAR VAR? MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa’nın önde gelen basketbol kulüplerinin mücadele ettiği THY Euroleague’de Final-Four’a kalan takımlar belli oldu. Olympiakos ile Monaco, Real Madrid ile de Barcelona’nın eşleştiği Final-Four karşılaşmaları canlı yayınla
TRT Spor
farkıyla sporseverlerle buluşacak.

THY Euroleague Final Four karşılaşmalarının programı şöyle:

19 Mayıs Cuma
  • 18.00 Olympiakos - Monaco
  • 21.00 Barcelona - Real Madrid
21 Mayıs Pazar
  • 17.00 Üçüncülük Müsabakası
  • 20.00 Final Müsabakası

#THY Euroleague
#FİNAL-FOUR
#Barcelona
#Real Madrid
#Olympiakos
#Monaco
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