THY Euroleague’de hangi maçlar var? Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?
THY Euroleague Final-Four’da heyecan dorukta. Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi’nde son 4’e kalan Fransa’nın Monaco takımı, yarı finalde Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla eşleşti. Kazandığı 10 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid ise yarı finalde bir diğer İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. İşte THY Euroleague Final Four programı.
THY EUROLEAGUE’DE HANGİ MAÇLAR VAR? MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
THY Euroleague Final Four karşılaşmalarının programı şöyle:
- 18.00 Olympiakos - Monaco
- 21.00 Barcelona - Real Madrid
- 17.00 Üçüncülük Müsabakası
- 20.00 Final Müsabakası