TikTok’a AVRUPA'DAN 530 MİLYON EUROLUK CEZA: Veri Transferi Çin’e, Ceza İrlanda’dan

Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok’a 530 milyon euro para cezası kesildi. Ceza, AB’nin gizlilik denetiminden sorumlu İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından verildi. Kararın gerekçesi ise TikTok’un Avrupa’daki kullanıcı verilerini Çin’e aktarması ve bu süreçte yeterli güvenlik önlemlerini sağlayamaması.