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TikTok’a AVRUPA'DAN 530 MİLYON EUROLUK CEZA: Veri Transferi Çin’e, Ceza İrlanda’dan

TikTok’a AVRUPA'DAN 530 MİLYON EUROLUK CEZA: Veri Transferi Çin’e, Ceza İrlanda’dan

17:332/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Cuma günü yaptığı açıklamada, TikTok’un Avrupa kullanıcı verilerinin Çin’e aktarılması ve AB kullanıcı bilgilerinin korunmasındaki yetersizlik nedeniyle bloğun GDPR veri koruma yasasını ihlal ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok’a 530 milyon euro para cezası kesildi. Ceza, AB’nin gizlilik denetiminden sorumlu İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından verildi. Kararın gerekçesi ise TikTok’un Avrupa’daki kullanıcı verilerini Çin’e aktarması ve bu süreçte yeterli güvenlik önlemlerini sağlayamaması.

DPC, TikTok’a veri işleme süreçlerini altı ay içerisinde AB standartlarına uygun hale getirme talimatı verdi. Aksi takdirde, Çin’e yapılan veri transferlerinin tamamen durdurulacağı uyarısında bulundu. DPC Başkan Yardımcısı Graham Doyle, yaptığı açıklamada,
“TikTok, Çin’deki personelin Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) kullanıcı verilerine uzaktan erişimi konusunda yeterli güvenlik garantisi sunamadı. Bu durum GDPR’nin açık ihlalidir”
dedi.
Doyle ayrıca, TikTok’un Çin’in terörle mücadele ve casuslukla ilgili yasalarının kullanıcı verileri üzerindeki etkilerini değerlendirmediğini vurguladı.
“Bu ihmal, Avrupa’daki milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin, Çin yasaları çerçevesinde risk altında kalabileceği anlamına geliyor”
ifadelerini kullandı.




#tiktok
#Çin
#Avrupa Birliği
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