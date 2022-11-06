TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimininin gerçekleştireceğini söyledi.

TOKİ Şanlıurfa kuraları ne zaman çekilecek?

Bakan Kurum, “İlk Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Onunla beraber Güney bölgemizde, 5 ilimizde Doğu Anadolu bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 12 ilimizde 22 bin 57 Konutumuzu kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz” dedi. Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ kura çekimi ne zaman olacak?

Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Beyoğlu’nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini atmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kuranın da 7-16 Kasım’da gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Kurum, “İlk Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Onunla beraber Güney bölgemizde, 5 ilimizde Doğu Anadolu bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 12 ilimizde 22 bin 57 Konutumuzu kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz” dedi.

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TOKİ kura çekimi ne zaman bitecek?

TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edecekler. Kura çekimlerimizin inşallah tamamını 2023 yılının Mart ayına kadar tamamlayacağız. Tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi de söz verdiğimiz gibi iki yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOKİ Şanlıurfa'da nerede hangi ilçede ne kadar konut yapılacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Şanlıurfa Eyyübiye’de 4 bin 250, Viranşehir’de 750, Birecik ve Bozova ve Siverek’te 500, Suruç ve Harran’da 250, Ceylanpınar’da 130, Halfeti’de 120 konut yapılacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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TOKİ peşinat ne kadar, kaç vade yapılıyor?

Türkiye'deki 81 ilin tamamında yapılacak 250 bin konut, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak.

608 bin TL'lik 2+1 daireler, 60 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 2 bin 280 TL başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle satılacak.

850 bin TL'lik 3+1 daireler, 85 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 3 bin 187 TL başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle satılacak.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, taksit tutarı

350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)

TOKİ işleri fiyatları ne kadar?

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

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Ardahan’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Ardahan'da 250 konutunki 7 Kasım'da,

Kars’ta TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da,

Hakkari’de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,

Bitlis’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.

Siirt’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da,

Batman’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da,

Mardin'de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,

Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu, ücret iadesi yapılır mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlardan almak için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi yapılıyor.

TOKİ ucuz konut projesine başvuruda bulunan fakat kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 2 gün sonra Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, yatırmış oldukları ücretleri geri alabilir.

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ÖZGÜN TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacağı belli oldu: Hangi ilde TOKİ arsa satacak?