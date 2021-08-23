Özgün Tuğba Şenoğlu kimdir, kaç yaşındadır? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Tuğba Şenoğlunun kariyeri
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Tuğba Şenoğlu kimdir, kaç yaşındadır? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Tuğba Şenoğlu'nun kariyeri

Tuğba Şenoğlu'nun sosyal medyada gündem olması ile "Tuğba Şenolsun kimdir?" sorusu merak kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı. İkinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takımda Tuğba Şenoğlu performansıyla öne çıktı. Sosyal medyada gündem olan Tuğba Şenoğlu'na "Tuğba" hashdagi ile binlerce yorum geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonasında performansı ile konuşulan Tuğba Şenoğlu'nun hayatına dair detaylar merak kazandı. Peki, Tuğba Şenoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Tuğba Şenoğlu'nun kariyeri ve hayatına dair detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuğba Şenoğlu kimdir, kaç yaşındadır? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Tuğba Şenoğlunun kariyeri
tuğba şenoğlu

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı. Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı. "Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

TUĞBA ŞENOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1998 yılında Tarsus'ta dünyaya gelen Tuğba Şenoğlu Türk voleybolcudur. 1.84 m boyundaki Şenoğlu smaçör pozisyonunda görev almaktadır. Şu an aktif olarak Vakıfbank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımında forma giymektedir. 14 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü altyapısına transfer olan Şenoğlu, 2013-2014 sezonunda Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Smaçör pozisyonunda görev alan Şenoğlu, 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. 2017-2018 sezonunda VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na yükselen Tuğba Şenoğlu, iki sezon sarı-siyahlı formayı giyerken, geçtiğimiz sezon ise Atlasglobal Yeşilyurt'ta kiralık olarak oynadı. Tuğba Şenoğlu, VakıfBank forması 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

TUĞBA ŞENOĞLU BAŞARILARI

Milli takım23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası (2017)KulüpKulüpler Dünya Kulüpler Şampiyonası (2018)CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi (2018)Sultanlar Ligi (2018, 2019)Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası (2017)Finalist : 2018, 2020Kupa Voley (2018)

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