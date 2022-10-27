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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5’inci hafta maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci hafta, oynanan 8 mücadele ile sona erdi. A,B,C,D gruplarında yer alan maçların skorları merak ediliyor. İşte Ajax - Liverpool, Napoli - Rangers, Club Brugge, Atletico Madrid - Bayer Leverkusen, Inter - Viktoria Pizen, Barcelona - Bayern Münih, Tottenham - Sporting CP, E. Frankfurt - Marsilya maçları kaç kaç bitti, skor kaç? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci hafta maçlarının skorları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uefa Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçların skoru, kaç kaç bitti? A,B, C,D grupları maçların puan durumu, fikstürü
UEFA Şampiyonlar ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci hafta, oynanan 8 mücadele ile sona erdi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA

UEFA Şampiyonlar Ligi 5’inci haftası, A, B, C ve D Grubu’nda oynanan 8 mücadele ile sona erdi. Gecenin önemli maçında C Grubu'nda Katalan devi Barcelona, evinde Alman ekibi Bayern Münih'i ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Grupta 4 puanla 3’üncü sırada bulunan Barcelona, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. C Grubu'nda yer alan ve milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 71 dakika forma giydiği maçta Inter, evinde Viktoria Pizen'i 4-0'la geçmeyi başardı. A Grubu'nda ise hakem Halil Umut Meler’in yönettiği maçta Rıdvan YIlmaz'ın forma giydiği Rangers ise deplasmanda Napoli'ye 3-0 mağlup oldu.

A Grubu’nda Napoli ve Liverpool; B Grubu’nda Club Brugge ve Porto; C Grubu’nda Bayern Münih ve Inter gruplardan çıkmayı garantilerken; D Grubu’nda ise durum son hafta maçlarına kaldı.

UEFA ŞAMPİONLAR LİGİ 5. HAFTA MAÇLARIN SKORU

Gecenin maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Ajax - Liverpool: 0-3

Napoli - Rangers: 3-0

B GRUBU

Club Brugge - Porto: 0-4

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen: 2-2

C GRUBU

Inter - Viktoria Pizen: 4-0

Barcelona - Bayern Münih: 0-3

D GRUBU

Tottenham - Sporting CP: 1-1

E. Frankfurt - Marsilya: 2-1
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