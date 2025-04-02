Vergi daireleri açık mı, ne zaman açılacak? 2025 Vergi daireleri çalışma takvimi

Kamu kurumlarında bayram tatili devam ediyor. Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne yükseltilmesinin ardından, kamu personelleri idari izinlerini kullanıyor. Vergi dairelerindeki işlemlerini tamamlamak isteyenler, kurumların ne zaman açılacağını araştırmaya devam ediyor. İşte vergi daireleri açılış tarihi ve çalışma takvimi.





VERGİ DAİRELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Vergi daireleri, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.





VERGİ DAİRELERİ GENEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet veriyor.





VERGİ TAKVMİ-2025





VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/03/2025 02/04/2025 Şubat 2025 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/03/2025 02/04/2025 Şubat 2025 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2025 02/04/2025 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 22. Taksit Ödemesi

01/03/2025 02/04/2025 Şubat 2025 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2025 02/04/2025 Şubat 2025 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/03/2025 02/04/2025 Şubat 2025 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/03/2025 07/04/2025 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi (185 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/03/2025 07/04/2025 2024 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi (185 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

02/04/2025 08/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/04/2025 10/04/2025 16-31 Mart 2025 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2024 10/04/2025 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/12/2024 10/04/2025 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2025 10/04/2025 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Aralık 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2025 10/04/2025 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Aralık 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/04/2025 15/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/04/2025 15/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 15/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 15/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 15/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 15/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 15/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/04/2025 21/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 21/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 21/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/04/2025 21/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 21/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 21/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 25/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/04/2025 25/04/2025 1-15 Nisan 2025 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 28/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 28/04/2025 Ocak-Şubat-Mart 2025 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/04/2025 28/04/2025 Ocak-Şubat-Mart 2025 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 28/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 28/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 28/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 28/04/2025 Ocak-Şubat-Mart 2025 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 30/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 30/04/2025 Ocak-Şubat-Mart 2025 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 30/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 30/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 30/04/2025 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01/04/2025 30/04/2025 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01/04/2025 30/04/2025 2024 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 30/04/2025 2024 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

01/04/2025 30/04/2025 Ocak-Şubat-Mart 2025 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/04/2025 30/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/04/2025 30/04/2025 Mart 2025 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/04/2025 30/04/2025 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 23. Taksit Ödemesi

01/04/2025 20/05/2025 2025 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 20/05/2025 2025 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2025 20/05/2025 2025 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

01/04/2025 02/06/2025 2024 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının Dijital Vergi Dairesinden (İnternet Vergi Dairesi) Alınması

01/04/2025 10/06/2025 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Mart 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/04/2025 16/06/2025 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Diğer Mükelleflerin Mart 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/04/2025 10/07/2025 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin Mart 2025 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi