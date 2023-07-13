XAI, “Explainable Artificial Intelligence” kelimelerinin kısaltmasıdır. Yani Türkçesiyle “Açıklanabilir Yapay Zeka” anlamına gelir. XAI, yapay zeka modellerinin karar verme sürecinde izledikleri mantığı açıklayarak, bu kararların nasıl ve neden alındığını anlamamızı sağlamak için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu sayede, yapay zekanın verdiği kararlar daha şeffaf hale gelir ve insanların yapay zekayı daha iyi anlamaları sağlanır.

ABD Nevada merkezli olarak Elon Musk tarafından kurulan xAI şirketi için şu ilginç açıklama yapıldı: “Bugün xAI’ın kuruluşunu yapıyoruz. xAI’ın amacı evrenin gerçek doğasını anlayabilmek.” xAI hakkında ekip ve çalışmalar hakkında ise şu açıklamalar geçildi: “Ekibimiz Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk tarafından yönetiliyor. Biz daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesi ile birlikte çalıştık. Hep birlikte bu alanda en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına, özellikle de Adam Optimizer, Batch Normalization, Layer Normalization ve Adversarial örneklerin keşfine katkıda bulunduk. Ayrıca Transformer-XL, Autoformalization, Memorizing Transformer, Batch Size Scaling ve μTransfer gibi yenilikçi teknikler ve analizler sunduk. AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 ve GPT-4 (Büyük dil modeli) dahil olmak üzere alandaki en büyük atılımlardan bazıları üzerinde çalıştık ve bunların geliştirilmesine öncülük ettik. X Corp’tan ayrı bir şirketiz ancak misyonumuzda ilerleme kaydetmek için X (Twitter), Tesla ve diğer şirketlerle yakın bir şekilde çalışacağız.”