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Elon Musk’ın yapay zeka şirketi “xAI” start verdi

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'yı hayata geçirdi. Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yapay zeka çalışmaları için xAI isimli bir şirket kurmuştu. Bu şirket için start verildi. xAI nedir, ne işe yarar? xAI nasıl kullanılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

09:47 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
xaı

xaı

ABD Nevada merkezli olarak Elon Musk tarafından kurulan xAI şirketi, ilk aşamada spesifik olarak “üretken yapay zeka” konusunda araştırmalar yapacak denilmişti. xAI amacı da açıklandı.

XAI NEDİR?

XAI, “Explainable Artificial Intelligence” kelimelerinin kısaltmasıdır. Yani Türkçesiyle “Açıklanabilir Yapay Zeka” anlamına gelir. XAI, yapay zeka modellerinin karar verme sürecinde izledikleri mantığı açıklayarak, bu kararların nasıl ve neden alındığını anlamamızı sağlamak için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu sayede, yapay zekanın verdiği kararlar daha şeffaf hale gelir ve insanların yapay zekayı daha iyi anlamaları sağlanır.

XAI, özellikle kritik kararlar alınan alanlarda (örneğin sağlık, finans, güvenlik vb.) kullanıldığında son derece önemlidir.

XAI AMACI NEDİR?

ABD Nevada merkezli olarak Elon Musk tarafından kurulan xAI şirketi için şu ilginç açıklama yapıldı: “Bugün xAI’ın kuruluşunu yapıyoruz. xAI’ın amacı evrenin gerçek doğasını anlayabilmek.” xAI hakkında ekip ve çalışmalar hakkında ise şu açıklamalar geçildi: “Ekibimiz Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk tarafından yönetiliyor. Biz daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesi ile birlikte çalıştık. Hep birlikte bu alanda en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına, özellikle de Adam Optimizer, Batch Normalization, Layer Normalization ve Adversarial örneklerin keşfine katkıda bulunduk. Ayrıca Transformer-XL, Autoformalization, Memorizing Transformer, Batch Size Scaling ve μTransfer gibi yenilikçi teknikler ve analizler sunduk. AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 ve GPT-4 (Büyük dil modeli) dahil olmak üzere alandaki en büyük atılımlardan bazıları üzerinde çalıştık ve bunların geliştirilmesine öncülük ettik. X Corp’tan ayrı bir şirketiz ancak misyonumuzda ilerleme kaydetmek için X (Twitter), Tesla ve diğer şirketlerle yakın bir şekilde çalışacağız.”



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