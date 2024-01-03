Köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2024, yeni yılla beraber açıklandı. Karayollları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni yılda geçerli olacak ücret tarifesini paylaştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ise 25 ile 275 lira arasında değişiyor. Peki Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte 2024 ücret tarifesi listesi...