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Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti 2024 merak konusu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2024 yılı için köprü geçiş ve otoyol ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti 2024.

14:56 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2024, yeni yılla beraber açıklandı. Karayollları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni yılda geçerli olacak ücret tarifesini paylaştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ise 25 ile 275 lira arasında değişiyor. Peki Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte 2024 ücret tarifesi listesi...

Yavuz Sultan Selim Köprü Ücreti (Tek Yön)

  1. Otomobil 35 TL
  2. Hafif Ticari Araç 45 TL
  3. 3 Akslı ve Her Türlü Araç 85 TL
  4. 4-5 Akslı Her Türlü Araç 220 TL
  5. 6 ve Yukarı Akslı Araçlar 275 TL
  6. Motosikletler 25 TL

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile kimyasal ve tehlikeli madde taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanması gerekmektedir.


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#köprü geçiş ücreti 2024
2 saat önce
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