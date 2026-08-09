AK Parti’nin ikinci yirmi yılından ilk çeyrek asra

AK Parti’nin ikinci yirmi yılı makalesini yazmak bize nasip olmuştu. SETA Vakfı’nın Kriter dergisinde yazmış olduğum makale, döneminde yeteri kadar karşılık buldu ve ses getirdi.

AK Parti gücünü sokaktan alan bir partidir. Pandemi döneminde muhalefet medyayı iyi kullanıyor, AK Parti üzerinde baskı oluşturuyordu. Muhalefet kendilerinin iktidara geleceğine inandığı gibi, siyasetin dışında kalmış önemli bir kesim de bulundukları pozisyondan dolayı bu duruma inanmaya başlamışlardı.

Türkiye siyaseti üzerine uzun yıllara dayanan bir araştırma birikimiz var ve partilerin potansiyelini tek tek ele alarak değerlendirdim. Parti sosyolojileri, örgütlü yapılar, partilerin toplumla ve sivil toplumla kurmuş oldukları ilişkileri ele alarak bir durum analizi yaptım.

Bütün bu değerlendirmelerin üzerine liderlik etkisini de eklediğimde, AK Parti için ikinci bir yirmi yılın imkânının diğer partilere göre daha mümkün olduğunu rasyonel verilerle yorumladım.

Yazı yayınlandıktan sonra birçok aktörle ve entelektüelle müzakereler yaptım. Tam da yazı hazırlanırken Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasına denk geldim.

Konuşmayı dikkatle takip ettim. Sanki daha başbakanlığının birinci yılında bu açılışı yapıyormuş gibi olağanüstü bir motivasyon ve kararlılık görmüştüm. Aradan geçen onca zaman zarfında bu kararlılık ve motivasyon hiç değişmedi.

BİRİNCİ ÇEYREK ASIR

“İkinci yirmi yıl”dan sonra bugün AK Parti, birinci çeyrek asır programlarına hazırlanıyor. Tanıtım ve Medya Başkanlığı programı ülke çapında planladı; etkinlikler eş zamanlı yapılacak.

Büyük organizasyon Ankara Millet Bahçesi’nde cuma günü yapılacak. Muhtemeldir ki cuma günü 25 yılda Türkiye’nin nereden nereye geldiği anlatılacak.

25 yıllık AK Parti siyasetini her bir kişinin kendi okuma biçimi vardır. Ele alınacak her bir başlık, başlı başına büyük bir destan niteliği taşır.

Dile kolay; bir siyasi partinin kurulduğu günden bugüne kadar kesintisiz bir şekilde iktidarda kalması başlı başına tarihi bir olaydır.

Çeyrek asrın başlıklarını nasıl sıralamalı?

1- 2000’li yılların Türkiye’sinde siyasi mekanizma çökmüş, ülke fetret devrine girmişti. Hükümetlerin ömrü birkaç ay sürüyordu.

2- Memleket, 28 Şubat’tan kalma askeri vesayet baskısı altındaydı.

3- Geri kalmışlık ve altyapı sorunları ülkenin her köşesinde hissediliyordu.

4- AK Parti’nin “bölünmüş yol” ilk icraatlarından biridir. Tek başına bu konu bile bize fikir vermeye yeterli. Bu ilk icraat, karayollarının kendi imkânlarıyla yapılacaktı.

5- Ekonomi çökmüş durumdaydı.

6- Siyasete güven kalmamıştı. Bir önceki hükümeti kuran partiler baraj altında kalmıştı.

AK Parti, önceki hükümetlerden farklı olarak ne yaptı?

1- Ülke sorunlarını başlık başlık analiz etti ve sorunları öncelik sıralamasına koydu. Bu sıralamayı çok rasyonel bir şekilde yaptı. Örnek olarak özgürlükler, insan hakları ve vesayet konularını hemen ele almadı.

2- AK Parti hükümetleri, milletin kangren olmuş sorunlarını çözdükçe hükümete güven arttı ve bu güven ortamı AK Parti’yi daha ağır sorunları çözme konusunda cesaretlendirdi.

3- Ulaşım, sağlık, kentler, barajlar ve su temini, enerji temini ve arzı, ekonomi... Bir ülkede sorun olarak görülebilecek hangi başlık ele alınırsa alınsın kalıcı çözümler üretildi.

4- Siyaseti ülkeyi yönetecek hâle getirdi ve vesayet odaklarına adım adım son verdi.

5- Son vesayet kalkışması olan 15 Temmuz darbe girişimini, lider-devlet-millet dayanışması ile alt etti.

6- Türkiye sorunlarıyla baş ettikçe dış politikada güç kazandı. Kendi istikrarına güç kattıktan sonra bölge ülkelerinin istikrarı için güç koyan bir siyasete dönüştü.

7- Terörsüz Türkiye meselesi bugün itibarıyla adım adım sona doğru yaklaşıyor. Bu, milletin bin yıllık geçmişi ile bin yıllık geleceğini buluşturacak bir...

8- Dünyada meydana gelen her kriz, Türkiye’nin gücünü bir kez daha ortaya çıkarıyor. Bu gücün sebebi de 25 yılda ülkenin altyapı ve kalkınma sorunlarının çözülmüş olmasıdır.

9- Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında güvenlik anlaşması imzalandı. Türk Devletleri Teşkilatı’ndan Irak Kalkınma Yolu’na, Afrika politikalarından Balkanlar’a kadar etkili olabilen bir akıllı güç ortaya çıktı.

25 yılda Türkiye’de ve dünyada yeni bir tarzı siyaset ortaya çıktı. Bu gücün adı

“akıllı güç’’