Anasayfa
Yazarlar
İhsan Aktaş
AK Parti’nin ikinci yirmi yılından ilk çeyrek asra

AK Parti’nin ikinci yirmi yılından ilk çeyrek asra

İhsan Aktaş
İhsan AktaşYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 09/08/2026, Pazar • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
AK Parti’nin ikinci yirmi yılından ilk çeyrek asra

AK Parti’nin ikinci yirmi yılı makalesini yazmak bize nasip olmuştu. SETA Vakfı’nın Kriter dergisinde yazmış olduğum makale, döneminde yeteri kadar karşılık buldu ve ses getirdi.

AK Parti gücünü sokaktan alan bir partidir. Pandemi döneminde muhalefet medyayı iyi kullanıyor, AK Parti üzerinde baskı oluşturuyordu. Muhalefet kendilerinin iktidara geleceğine inandığı gibi, siyasetin dışında kalmış önemli bir kesim de bulundukları pozisyondan dolayı bu duruma inanmaya başlamışlardı.

Türkiye siyaseti üzerine uzun yıllara dayanan bir araştırma birikimiz var ve partilerin potansiyelini tek tek ele alarak değerlendirdim. Parti sosyolojileri, örgütlü yapılar, partilerin toplumla ve sivil toplumla kurmuş oldukları ilişkileri ele alarak bir durum analizi yaptım.

Bütün bu değerlendirmelerin üzerine liderlik etkisini de eklediğimde, AK Parti için ikinci bir yirmi yılın imkânının diğer partilere göre daha mümkün olduğunu rasyonel verilerle yorumladım.

Yazı yayınlandıktan sonra birçok aktörle ve entelektüelle müzakereler yaptım. Tam da yazı hazırlanırken Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasına denk geldim.

Konuşmayı dikkatle takip ettim. Sanki daha başbakanlığının birinci yılında bu açılışı yapıyormuş gibi olağanüstü bir motivasyon ve kararlılık görmüştüm. Aradan geçen onca zaman zarfında bu kararlılık ve motivasyon hiç değişmedi.

BİRİNCİ ÇEYREK ASIR

“İkinci yirmi yıl”dan sonra bugün AK Parti, birinci çeyrek asır programlarına hazırlanıyor. Tanıtım ve Medya Başkanlığı programı ülke çapında planladı; etkinlikler eş zamanlı yapılacak.

Büyük organizasyon Ankara Millet Bahçesi’nde cuma günü yapılacak. Muhtemeldir ki cuma günü 25 yılda Türkiye’nin nereden nereye geldiği anlatılacak.

25 yıllık AK Parti siyasetini her bir kişinin kendi okuma biçimi vardır. Ele alınacak her bir başlık, başlı başına büyük bir destan niteliği taşır.

Dile kolay; bir siyasi partinin kurulduğu günden bugüne kadar kesintisiz bir şekilde iktidarda kalması başlı başına tarihi bir olaydır.

Çeyrek asrın başlıklarını nasıl sıralamalı?

1- 2000’li yılların Türkiye’sinde siyasi mekanizma çökmüş, ülke fetret devrine girmişti. Hükümetlerin ömrü birkaç ay sürüyordu.

2- Memleket, 28 Şubat’tan kalma askeri vesayet baskısı altındaydı.

3- Geri kalmışlık ve altyapı sorunları ülkenin her köşesinde hissediliyordu.

4- AK Parti’nin “bölünmüş yol” ilk icraatlarından biridir. Tek başına bu konu bile bize fikir vermeye yeterli. Bu ilk icraat, karayollarının kendi imkânlarıyla yapılacaktı.

5- Ekonomi çökmüş durumdaydı.

6- Siyasete güven kalmamıştı. Bir önceki hükümeti kuran partiler baraj altında kalmıştı.

AK Parti, önceki hükümetlerden farklı olarak ne yaptı?

1- Ülke sorunlarını başlık başlık analiz etti ve sorunları öncelik sıralamasına koydu. Bu sıralamayı çok rasyonel bir şekilde yaptı. Örnek olarak özgürlükler, insan hakları ve vesayet konularını hemen ele almadı.

2- AK Parti hükümetleri, milletin kangren olmuş sorunlarını çözdükçe hükümete güven arttı ve bu güven ortamı AK Parti’yi daha ağır sorunları çözme konusunda cesaretlendirdi.

3- Ulaşım, sağlık, kentler, barajlar ve su temini, enerji temini ve arzı, ekonomi... Bir ülkede sorun olarak görülebilecek hangi başlık ele alınırsa alınsın kalıcı çözümler üretildi.

4- Siyaseti ülkeyi yönetecek hâle getirdi ve vesayet odaklarına adım adım son verdi.

5- Son vesayet kalkışması olan 15 Temmuz darbe girişimini, lider-devlet-millet dayanışması ile alt etti.

6- Türkiye sorunlarıyla baş ettikçe dış politikada güç kazandı. Kendi istikrarına güç kattıktan sonra bölge ülkelerinin istikrarı için güç koyan bir siyasete dönüştü.

7- Terörsüz Türkiye meselesi bugün itibarıyla adım adım sona doğru yaklaşıyor. Bu, milletin bin yıllık geçmişi ile bin yıllık geleceğini buluşturacak bir...

8- Dünyada meydana gelen her kriz, Türkiye’nin gücünü bir kez daha ortaya çıkarıyor. Bu gücün sebebi de 25 yılda ülkenin altyapı ve kalkınma sorunlarının çözülmüş olmasıdır.

9- Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında güvenlik anlaşması imzalandı. Türk Devletleri Teşkilatı’ndan Irak Kalkınma Yolu’na, Afrika politikalarından Balkanlar’a kadar etkili olabilen bir akıllı güç ortaya çıktı.

25 yılda Türkiye’de ve dünyada yeni bir tarzı siyaset ortaya çıktı. Bu gücün adı

“akıllı güç’’

Başlıklar :SiyasetPolitikaİhsan Aktaş
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026