Anasayfa
Yazarlar
Abdullah Muradoğlu
İsrail’i bekleyen felaket!

İsrail’i bekleyen felaket!

Abdullah Muradoğlu
Abdullah MuradoğluYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 09/08/2026, Pazar • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İsrail’i bekleyen felaket!

İsrail’de Ekim ayının sonlarına doğru seçimler yapılacak. Soykırımcı Netanyahu için bu seçim öncekilerden çok daha önemli. Şimdiye kadar hakkındaki yolsuzluk davalarından mahkum edilmekten kurtulan Netanyahu için yolun sonu görünüyor. Ekim seçimleri Netanyahu’nun son seçimi olabilir. Netanyahu karşıtı Siyonist blok için de seçim zaferi çantada keklik değil.

Bu aralar Siyonist yayınlarda İsrail’den kaçan Yahudiler’in seçimlerde oynayacağı rol çok konuşuluyor. Kaçan Yahudiler’in daha çok liberal, seküler ve laik kesimlerden oldukları belirtiliyor. Bu göç dalgasının Netanyahu’nun lehinde olduğu söyleniyor. İsrail yasalarına göre seçmenler dışarda oy kullanamıyorlar. Oy kullanabilmeleri İsrail’e gelmeleri gerekiyor.

Ekim 2023’ten bu yana İsrail’den kaçan Yahudilerin sayısının en az 250 bin olduğu belirtiliyor. Bu rakam İsrail nüfusuna göre azımsanmayacak ölçülerde. İsrail’den başka ülkelere göç dalgası siyaseten Netanyahu’nun işine gelse bile bu gelişme Siyonizm’in iflas ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu durum Siyonistler arasında çatışmaya yol açıyor.

Siyonistler, Batı’lı güçler tarafından Filistin topraklarında cebren kurdurulan İsrail’in Yahudiler için dünyadaki en güvenli sığınak olduğunu savunuyorlardı. “Siyonizm” artık İsrail’de de, İsrail dışındaki Yahudiler arasında da gözden düşüyor. ABD’de Siyonizm’den boşandığını söyleyen Yahudiler’in sayısı giderek artıyor. “Ben artık Siyonist değilim” diyen çok sayıda Yahudi, Filistinliler’in soykırıma uğratılmasının lanetini paylaşmak istemiyor. Bu yaklaşım İsrail’in hamisi ABD’de bilhassa genç Yahudiler arasında ziyadesiyle dile getiriliyor.

Netanyahu Amerikan gücünü kullanarak sözde “Büyük İsrail” için sınırları genişletmeye kalkışırken yaşanan bu göç dalgası Siyonizm’in iflasını gözler önüne seriyor. İsrail’in Batı kamuoylarında parya bir devlet olarak nitelenmesiyse Siyonizmin dış desteğini eritiyor.

Siyonist yayınlarda İsrail’den göç eden Yahudilerin ekseriyetinin doktor, mühendis, akademisyen, yüksek teknoloji sektöründe çalışanlar ve yüksek lisans veya doktora derecesine sahip kişilerden oluştuğu ifade ediliyor. Bu göç dalgası sıradan bir göç değil, İsrail bilimsel, tıbbi ve kültürel gücünün büyük bir kısmını oluşturan eğitimli laik-liberal nüfusunu kaybediyor. “Umutsuzluk göçü” olarak da nitelenen bu göç dalgası nüfusun önemli bir kesiminin artık İsrail’de kendileri için bir gelecek görmemeleriyle bağlantılandırılıyor.

İsrail’de Haredi Yahudiler’e ait “Tevrat Okulları”nın(Yeşiva) öğrencileri askerlikten muaf tutulurken diğer kesimlerin yedek asker olarak uzayan görevleri göç dalgasının sebeplerinden biri. Bazı Siyonist yazarlar Netanyahu’nun muhalefet seçmenlerinin İsrail’den ayrılmasını kabullenmekle kalmadığını, onların dışarıya kaçmalarını kolaylaştırdığını da söylüyorlar.

Buna göre Netanyahu seküler profesyonellerin kendilerini siyasi olarak güçsüz, ekonomik olarak sömürülen ve kültürel olarak istenmeyen hissettikleri bir ortamı bile isteye inşa ediyor. Netanyahu mevcut Koalisyon’a sadık sektörlere fon sağlamaya devam ederken, asıl askerî ve malî yükü bu koalisyona karşı çıkanların omuzlarına yükleyerek iktidarda kalmaya çalışıyor. Yeşivalar’a tanınan ayrıcalıklarsa eğitimli, seküler, laik kesimleri rahatsız ediyor. Yeşiva öğrencilerini askere alma girişimleriyse polisle Harediler’i sık sık karşı karşıya getiriyor.

Keza birçok Siyonist yazara göre göç dalgası İsrail için bir felaketin habercisidir. Bu yazarlar Netanyahu’nun siyasi hayatta kalmak için İsrail’in en üretken insan kaynaklarını feda ettiğini söylüyorlar. Netanyahu’nun göç yoluyla nüfus yapısını değiştirerek seçimlerin sonuçlarını etkilemeye çalıştığına dikkat çeken bu yazarlara göre Netanyahu İsrail’in liberal ve eğitimli kesimini ülkenin artık kendilerine ait olmadığına inandırdı. Bu yazarlar nüfus yapısındaki çarpıcı değişimin Netanyahu’nun iktidarda kalmasına yardımcı olabileceği, ancak bunun bedelinin İsrail’in geleceğinin tehlikeye sokulmasıyla sonuçlanacağı uyarısında bulunuyorlar.

Bölgedeki güç dengesi yeniden şekillenirken İsrail bu gelişmeyi sekteye uğratmak için bir “şer ekseni” oluşturmaya çalışıyor. Ne ki İsrail, gücünün sınırlarını fersah fersah aşan cüretkarlık içerisinde debeleniyor. “Büyük İsrail” hayali Siyonizm’in paramparça olmasıyla sonuçlanabilir.

Özetlemek gerekirse İsrail’deki Siyonistler arasında büyük bir iç hesaplaşma söz konusu. Dolayısıyla “Ekim seçimleri” bu iç çatışmanın nereye doğru evrileceğini de gösterecektir.


Başlıklar :israilnetanyahuAbdullah Muradoğlu
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026