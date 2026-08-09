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Yusuf Dinç
Mekke’de güvenlik, Afro-Avrasya’da refah

Mekke’de güvenlik, Afro-Avrasya’da refah

Yusuf Dinç
Yusuf DinçYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 09/08/2026, Pazar • Yeni Şafak Haber Merkezi
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Mekke’de güvenlik, Afro-Avrasya’da refah

Medeniyet ezoterizmde geometrik şekillerle ifade edilir. Üçgen ve küre en çok kullanılanlardır.

Üçgen ve küre karanlıktan aydınlığa doğru da bir hat çizer. Zaten üçgen genellikle şer tamlamasıyla kullanılır.

Dünyada son dönemde kendisini şer yuvası olarak öne çıkaran üç ülke mesela böyle bir üçgen kurmuştu; Hindistan-İsrail-Yunanistan… Bu üç ülkenin ortak iki meselesi var; birincisi siyonizm (halk ve/veya hükümet düzeyinde), ikincisi Türkiye… Yunanistan hükümetinin şu denklemde aldığı konuma bakınca acıyorum, Yunan halkı adına ise üzülüyorum.

Yalnız bunların ikinci meselede Türkiye’ye düşman olduğunu değerlendirmiyorum; Türkiye’nin adalet talebine, adalet savunusuna düşmanlar. Türkiye bunlardan başka nedir ki derseniz sevinirim tabi.

İstiyorlar ki siyonist projelerini işletirken kimse asla ve kata adaletten söz etmesin. Yapacaklarını yapsınlar, yanlarına kâr kalsın.

O yüzden ağını delip geçtikleri zayıf ve sadık Türkiye’yi özlüyorlar. Eski Türkiye’yi başka hangi iki kelime özetler ki?

Güçlü ve adil Türkiye’nin ağındaki en ufak titreşim yetiyor geleceğin kâbus olup üzerlerine çökmesine.

Ekonomik olarak baskı altında tutmaya çalışmalarının nedeni de o. Şer üçgeninin IMEC (Hint-Akdeniz Koridoru) gibi projelerle jeoekonomik bir bağ kurma hevesine girmesinin nedeni de o.

Yok öyle dünyanın en büyük tarım (ilk 10), turizm (ilk 5), sanayi (kimi sektörler ilk 10), hizmetler (kimi sektörler ilk 10) ekonomisini çöp reytinglerle disipline edeceğini zannetmek… Sıcak para oyunlarında kendini mahir sanan yöneticilerle 25 milyar dolar için emeğini ziyan ve çarçur etmek…

Şimdi o üçgenin tam ortasına Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bir medeniyet projesi dikti. Bir blok kurulmadı, birden fazla ağın kesiştiği üç ülke kendi güvenlik ve değer kapasitesini yükseltti. Türkiye’nin de Suudi Arabistan’ın da Pakistan’ın da pazarlık gücü arttı.


BİR ANLAŞMADAN ÖTESİ, YENİ BİR COĞRAFYA

Dünyanın kalbinde yeni bir coğrafya kuruldu. Güvenliği ortaklaştırıp refahı ve adaleti çoğaltacak bir devlet; işte medeniyet dediğimiz şey. Birleşmiş Milletler standartlarındaki bir devletten bahsetmiyorum tabi. Adalet, refah ve hüküm anlamında bir demir çekirdekten söz ediyorum.

Bundan sonra hepimizin önü açık ama sınamalar olacak. Değecek…

Bu çekirdek, savunma sanayi, enerji güvenliği, lojistik, yatırım ve finansman ortaklıklarıyla genişleyebilirse (yoksa sürdürülebilir olmaz zaten) bir ittifaktan fazlasına; Afro-Avrasya’nın yeni mimarisine dönüşecek. Afro-Avrasya dediğimiz, Avrupa için kapanırken bizim için açılmıyor mu?

Genişlemeye ülkelerle değil, bu değerlerle bakalım.

Mekke Savunma Anlaşması çok şeyi değiştirecek.

Mesela Cuma itibariyle dünyadaki tüm jeoekonomik projeler raftan tekrar bir indirilmiştir. Cetveller ve kalemler her zamankinden daha çok çalışacak uçları birleştirmek için. Finansal hesaplar değişmiştir. Petrolün, güzergahların, ticaretin ve fon akımının geometrisi güvenli bir ağda buluşup yeniden biçimlenmiştir.

Türkiye’nin ASEAN’a diyalog ortağı olmasının üzerine Mekke Anlaşmasının geldiğini hatırlatayım. Çerçeve Yasa’nın üzerine Mekke Anlaşmasının geldiğini hatırlatayım. Bir de Mekke Anlaşması’nın Irak ile Kalkınma Yolu çerçevesinin somutlaştığı imza töreninden sonra geldiğini hatırlatayım.

Yahu şu dördünü, bırakın iki hafta-yirmi günü, 50 yılda bile bir araya toplayacak irade dünyada yok. NATO zirvesini saymıyorum bile…

İlk defa “Avrupa bize mecbur” ifadesinin altını dolduruyoruz. Çünkü slogan değil, ikâme edilme maliyeti yüklüyoruz. Türkiye altını böyle doldursun Avrupa altında kalır zaten. Biz her denklemde mecburiyeti sloganla değil, ikame maliyetiyle ölçmeliyiz.

Türkiye geniş bir jeoekonomik bağlam kuruyor; güvenlik-koridor-finans-üretim-meşruiyet… Bunu yapabilecek kapasite çok ülkede yok. Hatta Amerika’dan başka bunu becerebilen yok.

Savunma kapasitesinin ekonomik güvenlik kapasitesiyle birleşmesi bizi Suudi Arabistan ve Pakistan ile beraber başka bir lige taşıyor. Avrupa 50 yıldır aynı tereddütleri tekrar tekrar yaşayıp bu lige dahil olmayı başaramadı.

Hep beraber kurduğumuz eksen, dünyanın en büyük bölgesel ekonomik güçlerinden birisi olacak. Bakmayın bugün alttan üstten-sağdan soldan topla çıkar ancak 5 trilyon dolar ettiğine… Tüm bölge için gerçek potansiyel ortaya çıkacak. Ey ahali Müslümanlar irade sergiliyor!

Azıcık dirayete 100 yıllık bereket önümüzde.

Başlıklar :MekkePolitikaYusuf Dinç
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