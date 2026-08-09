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Ahmet Ünlü
Kamu personel görüşleri internet sayfasında yayımlanmalıdır

Kamu personel görüşleri internet sayfasında yayımlanmalıdır

Ahmet Ünlü
Ahmet ÜnlüYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 09/08/2026, Pazar • Yeni Şafak Haber Merkezi
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Kamu personel görüşleri internet sayfasında yayımlanmalıdır

Devlet Personel Başkanlığının kapatılmasından sonra kamu kurumları ve kamu personeli uzun süredir örnek görüşlere ulaşamıyor. Haliyle de sorunlarla yaşamaya veya kendi göbeğini kendisi kesmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurumlarına verilen personele ilişkin uygulamaya esas görüşlerin internet sayfasında yayınlanmasında çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Hem kendi yükleri azalır hem de kamu kurumları rahatlar. Ayrıca kapatılan Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen geçmiş görüşlerden hala güncelliğini koruyan görüşlere de yer verilirse kamu kurumları ve personeli rahatlayacaktır.

Şuan hem görüş almada hem de görüşlere ulaşmada sorun yaşandığı herkesin malumudur. Amacımız kimseyi incitmek değildir. Ancak ortada da ciddi bir sorun olduğunu görmemiz gerekiyor. Çok basit adımlarla büyük bir rahatlama olacakken adım atılmamasını anlamakta zorlandığımızı belirtmek isterim.

Hatta örnek görüşlerin bütün kamu kurumlarına ulaştırılmasına yönelik bir sistem dahi kurularak kamu kurumlarının bu tür görüşlerden anında haberdar edilmesi sağlanabilir. Bu sayede aynı konularda soru sorulmasının da önüne geçilmiş olacaktır.

Daha vahim durum ise birçok kamu kurumu geçmişte Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu personeline yönelik mütalaa verme görevinin Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirildiğini dahi bilmiyor. Vaziyet bu.

Adalet Bakanı Gürlek önemli bir ilke imza attı

Adalet Bakanı Akın Gürlek bazılarının canını sıksa da bir çok ilke imza atmaktadır. Elbette beğenen beğenmeyen birçok kesim olacaktır. Ancak gelinen noktada muhalif birçok kesim dahi fazla bir şey diyememektedir. Özellikle yanlış yapan ve bunu itiyat haline getirenler sıra bize ne zaman gelecek diye bekler oldular. Bakanlık görevine mesleğin içinden gelmesinin bunda etkili olduğunu düşünüyorum.

Bakan Gürlek hakim ve savcıların disiplin cezalarına ilişkin kritik bir bilgi paylaştı. Daha önce hiçbir bakan böyle bir bilgi paylaşmamıştı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince hakim ve savcılara verilen yada onların aldığı disiplin cezalarını paylaştı. Bu yönde daha önce başka bir bakanın paylaşımını hatırlamıyorum. Buna göre;

2026 yılında 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapılmıştır. Bu işlemlerin dağılımı ise şu şekildedir;

1- 168 kişi uyarma ceza almış. 2- 23 kişi aylıktan kesme cezası almış. 3- 24 kişi kınama cezası almış. 4- 4 kişi kademe ilerlemesini durdurma cezası almış. 5- 30 kişi yer değiştirme cezası almış. 6- 84 kişi meslekten çıkarma cezası almış. 7- 98 kişi hakkında soruşturma evrakının işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. 8- 80 kişi hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir. 9- 14 kişi hakkında zamanaşımı/ölüm nedenleriyle soruşturma evrakının ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu paylaşımın meslek mensuplarına bir mesaj olduğunda şüphe bulunmamaktadır. Yanlış yapanın yaptığı yanına kalmıyor mesajı yanlışa meyilli olan kişileri mutlaka frenleyecektir.

2802 sayılı Kanundaki disiplin cezaları masaya yatırılmalıdır

Hakim ve savcılar için meslek güvencesi olmazsa olmaz bir durumdur. Ancak bu mesleklerin en küçük bir kir ve lekeyi kaldırmadığı da malumdur. Bu meslek mensuplarının görev yapma biçimlerinde küçük bir şüphe oluştuğunda olaylar çok farklı yerlere gidebilmektedir.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun internet sitesinde yer alan disiplin cezalarına bakınca hakimlere son derece toleranslı davranıldığını düşünüyorum. Normal şartlar altında hakimlik veya savcılık yapamaması gereken kişilerin mesleklerine devam etmesi kabulü mümkün olmayan bir durumdur. Hakimlik ve savcılık mesleği diğer memurluklardan oldukça farklı olup en ufak bir lekeyi kaldırmaz. Hakimlik ve savcılık teminatına tamam ama bu işinde bir ortasının bulunması gerekiyor.

Hakim veya savcıların verdikleri karar neticesinde bazen birçok kişinin hayatı altüst olabilmekte veya tepeden tırnağa suça bulaşmış kişiler de hiçbir şey yapmamışlar gibi hayatlarına devam edebilmektedir. Türk Milleti adına karar verince böyle sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Nihayetinde takdir hakkı kullanan bir kişiye de çok fazla bir şey yapılamamaktadır. Anlayacağınız bu meslek mensupları hiçbir kamu görevlisinde olmayan yetkiler ve kamu gücü kullanmaktadır. Bir o kadar da bütün gözler bu kişiler üzerindedir. Nihayetinde bu kişiler kararlarıyla hak dağıtmaktadır. Yani hak terazisi bu kişilerin elindedir.

Daha açık ifade etmek gerekirse bazen yüzde yüz haklı olduğunuz bir konuda hakkınızı ancak istinaf veya Yargıtay aşamasında alabilirsiniz. Geçen zamanı ise hiç kimsenin geri getirme imkanı yoktur. Yıllar sonra elde edilen bir hakkın ise bazen hiçbir anlamı olmamaktadır. Sadece kazanılan bir davadan ibaret bir durum olabilmektedir.

Şimdi gelelim yukarıda yer verilen yer değiştirme cezası alan 30 hakim ve savcıya. Yer değiştirme cezası verilmesini gerektiren fiillere bakıldığını bir hakim ve savcıda asla bulunmaması gereken hususlar olduğu görülecektir ve asla toleresi yoktur. Bu filler şunlardır:

1
- Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmek.
2
- Yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak.
3
- Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak.
4
- Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarındın dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz ve dirliksiz olmak.
5
- Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile, rüşvet aldığı veya irtikapta bulunduğu kanısını uyandırmak.
6
- Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi kabul veya iş sahiplerinden borç istemek veya almak.

Görüleceği üzere kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitiren bir hakim veya savcının meslekte kalmasının çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle disiplin cezalarının masaya yatırılması ve güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Başlıklar :657 ailesikamu personeliahmet ünlü
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