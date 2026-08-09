Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında.

İade edilen her cam şişe ve plastik şişeye bir lira kampanyası vatandaşın çok ilgisini çekti ama sorun büyük

Çünkü şişelerin iade edileceği yer çok az.

Eğer her mahalleye bir iade makinesi konmazsa çok yakında kampanya ölecek.

Proje sahiplerine acil çağrı; Kampanyanıza sahip çıkın.

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Güney Kore’deki bazı marketlerde; biri hemen yenmeye hazır, diğerleri ise takip eden günlerde olgunlaşacak şekilde farklı olgunluk seviyelerine göre düzenlenmiş muz paketleri satılıyormuş.

Amaç gıda israfını azaltmak.

Marketler, ürünleri insanların kullanım alışkanlıklarına göre organize ederek hem kolaylık sağlayabilir hem de gereksiz israfın azaltılmasına yardımcı olabilir.

Mesela birçok insan özellikle orta yaş ve üstü bu yaz karpuzu eve götüremeyecek kadar ağır olduğu için alamadığını söylüyor.

Şimdi aileler iyice çekirdek aile dediğimiz üç kişilik aileye dönüştü.

Bugün alınan karpuzun en az yarısı çürütülüyor ve çöpe gidiyor.

Karpuzlar dilimlenerek satılabilir.

Bazı marketler streç film denilen ince naylonlara sararak karpuz dilimlerini satışa sunuyor ama yetersiz, uygulama genele yayılabilir.

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Biri “arınacağız yoksa biteriz” diyor.

Gidişatın farkında.

Diğeri “Arınırsak biteriz” diyor.

O da gidişatın farkında.

Kavganın tek konusu bu.

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Efsane dizimiz Kurtlar Vadisi’nde Halo dayı ile yanındaki genç adam arasında şöyle bir konuşma geçiyor; Üç çeşit ahmak vardır evlat.

-Nedir onlar dayı?

-Birincisi, yola yalnız çıkan. İkincisi kaynanasına yakın ev tutan. Üçüncüsü de yokuş yukarı yürürken sigara içen.

Halo dayı bunu 20 yıl önce söylediğinde bu kadar tiryaki yoktu.

Şimdi 15 yaşından 75 yaşına kadar kadını erkeği sokaklarda ağzında sigara ile dolaşıyor.

Bu arada bize Halo dayı sıcaklığıyla sempatikliğiyle seyirciye servis edilen adam dizide dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçısıydı.

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Mühendis bol ama mühendisle çalışabilecek teknik eleman yok.

Ara eleman ihtiyacı iş dünyasının en önemli sıkıntısı.

Dünyanın altıncı, Avrupa’nın ikinci büyük üretim gücüne sahip Türk plastik sektörünün temsilcileri meslek lisesi mezunu nitelikli çalışan bulamamaktan yana dertliler.

“Mühendisten fazla para vereceğiz ama yoklar.” Diyorlar.

Gerçekten yoklar.

Sadece plastik sektöründen değil, sanayinin bütün alanlarında yoklar.

Yeni yeni gençler üniversite gitme modasından kurtulmaya başladılar.

Meslek lisesine dönüş, üniversite mezunu olmaktan vazgeçiş hızlandı.

Sanayici birkaç yıl daha sabredecek.

Başka çare yok.

208 devlet ve vakıf üniversitemiz var.

Almanya gibi sanayisi son derece gelişmiş ülkelerde bile bu kadar üniversite ve bu kadar fazla mezun yok.

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II. Dünya Savaşı’nın son aşamasında 6 Ağustos 1945 sabahı saat 08.15›te Amerika Birleşik Devletleri Japonya›nın Hiroşima kentine atom bombası atarak 140.bin sivil insanı öldürdü.

Şehrin büyük bir bölümü saniyeler içinde tamamen yıkıldı ve kül oldu.

3 gün sonra Nagazaki’ye atılan ikinci bomba ile Japonya kayıtsız şartsız teslim oldu ve II. Dünya Savaşı bitti.

ABD, Hiroşima’da 900 km²’ye 15 bin ton bomba attı.

İsrail, Gazze’de 345 km²’ye 200 bin ton bomba attı.

Her iki soykırım da ABD bombalarıyla işlendi.

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Fransız yazar Molière, son oyunu olan ‘Hastalık Hastası’nı sahnelerken, rolü gereği değil gerçekten fenalaşmış, kan kusmuş ve yere yığılmış.

Seyirciler durumun oyunun bir parçası olduğunu zannederek onu alkışlamışlar. Yani Molière ölüme bu alkışlar arasında gitmiş ve aynı gece veremden ölmüş.

Bu trajik olay, internetteki paylaşım ve alıntılarda ünlü filozof Kierkegaard’ın Meseller kitabında yer alan şu meşhur sözüyle iliştirilir:

“Sanırım dünyanın sonu, her şeyin bir şaka olduğunu sananların yükselen alkışları arasında gelecek.

O yüzden Gazze’deki trajediyi şaka sananların çokluğu hiç şaşırtmamalı.

Gazze’de kimse şakadan ölmüyor.

Şairin dediği gibi;

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında.

Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında.