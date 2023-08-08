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YKS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak? 2023 üniversite ek tercih tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını öğrenen adaylar kılavuza göre, tercihlerini 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 arasında yapacak. Tercih sürecinde artık son güne girilirken, ek tercihler de merak konusu oldu. 2023-YKS yerleştirme süreci için üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklandı. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri 2023 haberimizde.

12:07 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
YKS ek tercih

YKS ek tercih

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), yerleştirme süreci için üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklandı. Üniversite tercih tarihlerinin son gününe giren adaylar ek tercih tarihleri merak kazandı.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.



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