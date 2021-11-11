Yüksük çorbası nasıl yapılır? Mantı çorbası, Yüksük çorbası tarifi, malzemeleri

Geleneksel lezzetlerimizden olan yüksük çorbası ismini mantısını yaparken kullanılan yüksükten alıyor. Ana malzemesi nohut ve kıyma olan yüksük çorbasının tarihi çok eskiye dayanıyor. Adana'ya ait meşhur olan yüksük çorbasının yapılışı haberimizde.
YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
3,5 su bardağı dondurulmuş mantı
2 su bardağı haşlanmış nohut
6,5 su bardağı et suyu
3 çay kaşığı kuru nane
2 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine salçayı ilave edip bir kaç dakika kavurun.
Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Et suyu kaynadığında içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları ilave edin.
Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.
YÜKSÜK ÇORBASI NEREYE AİT?
Yüksük çorbası Adana'ya aittir. Mersin ve Tarsus'ta da önemli günlerde yapılan bir yemektir.
ADANA'YA AİT DİĞER MEŞHUR YEMEKLER
MUMBAR
ŞIRDAN
FELLAH KÖFTESİ
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LAHMACUN
KAZ BAŞI
ISPANAK BAŞI
EBEGÜMECİ
KIRKKAT
ANALI KIZLI
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SARI BURMA
BİCİ BİCİ