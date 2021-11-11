Özgün Yüksük çorbası nasıl yapılır? Mantı çorbası, Yüksük çorbası tarifi, malzemeleri
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Yüksük çorbası nasıl yapılır? Mantı çorbası, Yüksük çorbası tarifi, malzemeleri

Yüksük çorbası geleneğimizde önemli bir yere sahip olan lezzetli bir tarifdir. Yüksük çorbası Mersin ve Adana illerine ait yöresel bir tarif olsa da ülkemizin birçok yerinde yapılan bir yemektir. Yüksük çorbasının yapımı için birkaç önemli püf noktası vardır. İçerisinde mantı ve nohut bulunan mantılı çorba olarak da adlandırılan yüksük çorbası aynı zamanda besleyici bir yemektir. Peki, yüksük ne demektir, yüksük çorbası malzemeleri nelerdir? Yüksük çorbası tarifi, yapımı nasıldır? İşte Adana'nın meşhur yüksük çorbası tarifi haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüksük çorbası nasıl yapılır? Mantı çorbası, Yüksük çorbası tarifi, malzemeleri
yüksük çorbası

Geleneksel lezzetlerimizden olan yüksük çorbası ismini mantısını yaparken kullanılan yüksükten alıyor. Ana malzemesi nohut ve kıyma olan yüksük çorbasının tarihi çok eskiye dayanıyor. Adana'ya ait meşhur olan yüksük çorbasının yapılışı haberimizde.

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

3,5 su bardağı dondurulmuş mantı

2 su bardağı haşlanmış nohut

6,5 su bardağı et suyu

3 çay kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine salçayı ilave edip bir kaç dakika kavurun.

Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Et suyu kaynadığında içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları ilave edin.

Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.

YÜKSÜK ÇORBASI NEREYE AİT?

Yüksük çorbası Adana'ya aittir. Mersin ve Tarsus'ta da önemli günlerde yapılan bir yemektir.

ADANA'YA AİT DİĞER MEŞHUR YEMEKLER

MUMBAR

ŞIRDAN

FELLAH KÖFTESİ

SIKMA

LAHMACUN

KAZ BAŞI

ISPANAK BAŞI

EBEGÜMECİ

KIRKKAT

ANALI KIZLI

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