Yüksük çorbası nasıl yapılır? Mantı çorbası, Yüksük çorbası tarifi, malzemeleri Yüksük çorbası geleneğimizde önemli bir yere sahip olan lezzetli bir tarifdir. Yüksük çorbası Mersin ve Adana illerine ait yöresel bir tarif olsa da ülkemizin birçok yerinde yapılan bir yemektir. Yüksük çorbasının yapımı için birkaç önemli püf noktası vardır. İçerisinde mantı ve nohut bulunan mantılı çorba olarak da adlandırılan yüksük çorbası aynı zamanda besleyici bir yemektir. Peki, yüksük ne demektir, yüksük çorbası malzemeleri nelerdir? Yüksük çorbası tarifi, yapımı nasıldır? İşte Adana'nın meşhur yüksük çorbası tarifi haberimizde...

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