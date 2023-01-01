TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Yürek Çıkmazı dün akşam 11. bölümüyle sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM TEK PARÇA FULL









YÜREK ÇIKMAZI 12. BÖLÜM FRAGMANI





YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Ali Fuat’ın hayatını kurtaran Halil, yaralanarak hastaneye kaldırılır. Başucunda biri Halil’in sevdiği diğeri de Halil’i seven olmak üzere iki kadın vardır. Zeynep bu acı olay sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşir ve Halil’le ilişkisi hakkında tekrar düşünmeye başlar.

Halil’in yaralanma haberiyle birlikte Birsen’in evine ateş düşer. Polis tarafından Halil’in vurulduğunu öğrenen Yılmaz’ın ise kılı kıpırdamaz. Diğer taraftan Ali Fuat, tanımadığı biri için hayatını hiçe sayan Halil’i koşulsuz oğlu olarak kabul eder.

Hastanede Halil’in iyi haberi beklenirken Birsen’in evine Kıvanç tarafından bir paket gönderilir. İçinde cinayetin tek delili olan yemeni vardır. Kıvanç bu sorumluluğu alamayacağını, Feride’ye ne yapacaklarına ailece karar vermelerini ister. Böylece Halil’in evinde bir mahkeme kurulur. Son anda gelen şahit bütün ezberleri bozup, planları alt üst eder.



