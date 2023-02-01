Yusuf’u tuzağa düşürerek Mehmet’i bıçaklatan Yılmaz, cinayet aletini saklayarak Birsen ve çocukları yanında tutmayı başarır. Ancak bu Seray için eziyet dolu günlerin başlangıcı demektir. Seray’ın eve girdiği ilk gece yediği dayak, sonradan olacakların habercisidir. Birsen ise babasına engel olamadığı gibi dışarda kapıyı döven Halil’i de, daha büyük olay çıkmasın diye, evden kendi uzaklaştırır. İstemeden annesi Cennet gibi şiddetin üstünü örtmeye başlamıştır. Bu durum Yılmaz’ı daha da cesaretlendirir.