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Yürek Çıkmazı 14. Bölüm Fragmanı

TRT 1’in sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı 13. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Yusuf’u tuzağa düşürerek Mehmet’i bıçaklatan Yılmaz, cinayet aletini saklayarak Birsen ve çocukları yanında tutmayı başarır. Ancak bu Seray için eziyet dolu günlerin başlangıcı demektir. Seray’ın eve girdiği ilk gece yediği dayak, sonradan olacakların habercisidir. Yürek Çıkmazı 13. bölümü tek parça full izlemek ve 14. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:29 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 14. bölüm

Yürek Çıkmazı 14. bölüm

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Yürek Çıkmazı’nın yeni bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 13. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE


YÜREK ÇIKMAZI 14. BÖLÜM FRAGMANI


YÜREK ÇIKMAZI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Yusuf’u tuzağa düşürerek Mehmet’i bıçaklatan Yılmaz, cinayet aletini saklayarak Birsen ve çocukları yanında tutmayı başarır. Ancak bu Seray için eziyet dolu günlerin başlangıcı demektir. Seray’ın eve girdiği ilk gece yediği dayak, sonradan olacakların habercisidir. Birsen ise babasına engel olamadığı gibi dışarda kapıyı döven Halil’i de, daha büyük olay çıkmasın diye, evden kendi uzaklaştırır. İstemeden annesi Cennet gibi şiddetin üstünü örtmeye başlamıştır. Bu durum Yılmaz’ı daha da cesaretlendirir.

Mezar açılma kararının erkene alınması Halil’in kararını sorgulamasına neden olur. Öte yandan Levent, Halil üzerinde duygusal baskı kurmak için, tüm ailenin katlanacağı bir toplantı düzenler. Birsen, babasının korkusundan Feride ise babasına olan düşkünlüğünden aynı noktada buluşup; toplantıda Halil’in karşısında yer alırlar. Otopsiye saatler kala Halil bu büyük kararın sorumluluğuyla baş başadır.

Zeynep’in korktuğu şey ise, tamamen ilişkileriyle alakalıdır. Otopsi sonucu istedikleri gibi çıkmazsa, Halil’in hayatına eskisi gibi devam edebileceğinden şüphe duymaktadır.



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2 saat önce
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Yürek Çıkmazı 14. Bölüm Fragmanı
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