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Yürek Çıkmazı 13. Bölüm Fragmanı

TRT 1’in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı dün akşam 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta salı akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Feride’yi kurtarmak için kendini ortaya koyan Yılmaz, mezarın açılmasını talep ettikten sonra sessizliğe bürünür. Babalarının düştüğü yerden bir avuç toprakla kalkacağını bilen Halil ve Birsen için bu durum fırtınadan önceki sessizliktir. Yürek Çıkmazı 12. bölümü tek parça full izlemek ve 13. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:35 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 13. Bölüm

Yürek Çıkmazı 13. Bölüm

TRT ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin 12. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 12. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE


YÜREK ÇIKMAZI 13. BÖLÜM FRAGMANI


YÜREK ÇIKMAZI 12. BÖLÜM ÖZET

Feride’yi kurtarmak için kendini ortaya koyan Yılmaz, mezarın açılmasını talep ettikten sonra sessizliğe bürünür. Babalarının düştüğü yerden bir avuç toprakla kalkacağını bilen Halil ve Birsen için bu durum fırtınadan önceki sessizliktir. “Bir bizden bir sizden” mantığıyla hareket eden Yılmaz gözünü Yusuf’a, ailedeki en zayıf halkaya diker.

Yılmaz sayesinde kurtulan Feride ise, her odaya kurulan kameralar eşliğinde yaşamaya başlar. Kıvanç’ın artık karısının attığı adımdan haberi vardır. Babasıyla görüşemeyen Feride Kıvanç’ın önerisiyle Yılmaz’a mektup yazmaya başlar. Ancak bu öylesine yapılmış bir teklif değildir.

Zeynep ve Halil cephesinde ise, aşk bacayı sarmış iki sevgili herkese inat mutlu bir birlikteliğe adım atar. Öte yandan Ali Fuat’ın çoktan Zeynep’in karşısına çıktığını öğrenen Cem büyük bir korkuya kapılır. Cem’in karşısına çıkan Ali Fuat, kızını geri istediğini söyler.



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#12. bölüm
#tek parça
#full
2 days ago
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Yürek Çıkmazı 13. Bölüm Fragmanı
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