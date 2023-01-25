Feride’yi kurtarmak için kendini ortaya koyan Yılmaz, mezarın açılmasını talep ettikten sonra sessizliğe bürünür. Babalarının düştüğü yerden bir avuç toprakla kalkacağını bilen Halil ve Birsen için bu durum fırtınadan önceki sessizliktir. “Bir bizden bir sizden” mantığıyla hareket eden Yılmaz gözünü Yusuf’a, ailedeki en zayıf halkaya diker.