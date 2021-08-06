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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı görevini Mahmut Özer'e devretti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk görevi bıraktı. Ziya Selçuk'un görevi bırakmasıyla yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer oldu. Peki, Ziya Selçuk görevi neden bıraktı? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir? İşte tüm detaylar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ziya Selçuk görevi neden bıraktı? Yeni Milli Eğitim Bakanı kimdir? Mahmut Özer Kimdir?
Ziya Selçuk: Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir

Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk,“Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Selçuk, “Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA MAHMUT ÖZER ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Prof. Dr. Ziya Selçuk, 10 Temmuz 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürütüyordu.

3 YENİ BAKAN YARDIMCISI ATANDI

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Mayıs 1970'te Tokat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilde tamamlayan Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Özer, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında 1992 ile 1994 yılları arasında elektronik mühendisi olarak çalıştı.

Özer, 1994-2002 yıllarında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde öğretim görevlisi, 2002-2010 yıllarında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

28 Kasım 2010 ile 4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 döneminde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu.

Özer, 4 Ekim 2017'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı görevine atandı.

Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Eğitim bakan yardımcılıklarına da 3 isim atandı. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına da Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Yiğitbaşı'nın, çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, trans medya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunuyor.

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