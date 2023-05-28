28 Mayıs 2023 Ege Bölgesi Denizli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Denizli sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

28 Mayıs 2023 Denizli ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI NASIL ALINIR?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

14 Mayıs 2023 Denizli seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINDIKTAN KAÇ GÜN SONRA SEÇİM YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

Denizli ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Denizli, Türkiye'nin batısında, Ege Bölgesi'nde bulunan bir ilimizdir. Antik çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olan Denizli, tarihi ve kültürel mirası, termal kaynakları ve doğal güzellikleri ile turizm açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, tekstil ve pamuk üretimi ile de bilinmektedir.

Tarihi:

Denizli'nin tarihi MÖ 2000'lere kadar uzanmaktadır. Antik çağlarda Frigya ve Lidya Krallıkları'nın etkisi altında kalmıştır. Daha sonra Pers İmparatorluğu'nun kontrolüne girmiştir. MÖ 334 yılında Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nu yenmesiyle Helenistik kültürün etkisi altına girmiştir. Roma ve Bizans İmparatorlukları döneminde de önemli bir yerleşim merkezi olarak kalmıştır. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de gelişmiş ve önemini korumuştur.

Coğrafi:

Denizli, Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Denizli ilinin yüz ölçümü 12.134 km²'dir. Denizli'nin kuzeyinde Kütahya, doğusunda Afyonkarahisar, güneyinde Muğla, batısında Aydın ve Manisa illeri bulunmaktadır. İlin büyük bir bölümü dağlık ve engebelidir. En önemli dağları Babadağ ve Honaz Dağı'dır. Büyük Menderes Nehri, ilin kuzeyinden güneyine doğru akmaktadır.

İlçeler:

Denizli ilinin 19 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas, Merkezefendi ve Pamukkale'dir.

Nüfus:

Denizli ilinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 1.037.208'dir. İlin nüfusu her yıl artmaktadır. İlin en kalabalık ilçesi Merkezefendi'dir. Ayrıca il genelinde üniversitelerin bulunması nedeniyle genç nüfusun oranı oldukça yüksektir.

Turizm:

Denizli'nin turizm açısından en önemli yeri Pamukkale'dir. Pamukkale, traverten terasları ve termal suları ile dünya çapında ünlü bir turistik destinasyondur. Ayrıca Hierapolis Antik Kenti de Pamukkale'de yer almaktadır.



