DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

DGS ek yerleştirme sonuçları sonuçları sorgulama ekranı

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 19 - 24 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın

2022 DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/yok... adresi üzerinden 19 - 20 Ekim 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

2022 DGS ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılacak?

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

DGS üniversite kayıt evrakları neler?

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.

-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)