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Bugün ezan kaçta okunacak? 26 Ocak 2023 il il namaz vakitleri

Namaz vakitleri Diyanet'in belirmeliş olduğu takvime göre her gün güncellenmektedir. 26 Ocak Perşembe günü Regaib gecesi olması nedeniyle oruç tutacak vatandaşlar il il namaz vakitlerini merak ediyor. Bugün iftar kaçta? Bugün akşam ezanı ve yatsı namazı kaçta? 26 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere il il namaz vakitleri, ezan saatleri haberimizde.

14:24 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Namaz vakitleri

Namaz vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için paylaşıldı. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe günü ezan saatleri, otuç tutacak vatandaşlar için iftar saatleri.

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

23 Ocak 2023 Perşembe günü İstanbul'da akşam namazı saati 18:19'dur.

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

23 Ocak 2023 Perşembe günü Ankara'da akşam namazı saati 18:06'dır.

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

23 Ocak 2023 Perşembe günü İzmir'de akşam namazı saati 18:33'dür.

26 OCAK 2023 İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI

Akşam namazı nasıl kılınır sorusunun cevabını öğrenmeden önce şunu bilmeniz gereklidir, akşam namazı diğer vakitlerin namazlarından daha farklı kılınır. Vakti dar olduğundan kılarken dikkat etmek ve namazı tekrarlamamak önem arz eder. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak önce farz daha sonra ise sünnet kılınır. Akşam namazı da sabah namazı gibi kısa süren bir namazdır. Kadınlar ve erkekler için akşam namazının kılınışında herhangi bir farklılık yoktur.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Akşam namazı kılınışı, 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Akşam namazı kaç rekat kılınır sorusuna verilecek yanıt, farz ve sünnetle birlikte 5 rekat şeklindedir.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam Namazının Üç Rekat Farzı Kılınışı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının Üç rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu okuruz.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Akşam Namazının İki Rekat Sünneti Kılınışı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.




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#diyanet
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Bugün ezan kaçta okunacak? 26 Ocak 2023 il il namaz vakitleri
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