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Okullarda ikinci dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak? MEB 2.dönem 2. yazılı sınav tarihleri 2024

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. dönem 2. yazılı sınavı yaklaşıyor. 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan ortak sınav tarihleri değişirken, sınavlar bir hafta öne çekildi. 2.dönem 2. ortak yazılı sınavlar öncesinde örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. İşte 2024 2.dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri...

12:59 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ortak sınav tarihleri
Ortak sınav tarihleri

Ortak sınav tarihleri için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. ortak sınav takvimi yayınlandı. İkinci dönemin 5 Şubat tarihinde başlamasıyla beraber 2. dönem 1. ortak sınavları ise Mart ayında gerçekleşti. İkinci dönemin ilk sınavları sonrası, öğrenciler 2. yazılıları beklemeye başladı. 6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak ve bu derslerin sınavları, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak. Peki, MEB 2. Dönem ortak sınavlar ne zaman? İşte, ayrıntılar.

MEB 2. ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

2'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınavlarının 27 Mayıs - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav' 2 Haziran 2024 tarihinde; 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)' ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

Bu sebeple 8 ve 12'nci sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem 2'nci yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ortak sınav soru ve konu dağılımları ise henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. yazılı örnek soruları https://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresinden yayımlanacak.



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