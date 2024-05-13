İOKBS sınav sonuçları açıklandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İOKBS sonucu sorgulama ekranı 2024, öğrencilerin sıklıkla ziyaret ettiği internet sitelerinden oldu. Bursluluk sınav sonuçları için MEB tarafından yapılacak olan açıklama çerçevesinde geri sayım başladı. 2024 İOKBS sonuçları öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. Eski adıyla Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan'da tamamlandı. MEB 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi.