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Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 İOKBS sonuçları için tarih verdi

İOKBS sınav sonuçları açıklandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İOKBS sonucu sorgulama ekranı 2024, öğrencilerin sıklıkla ziyaret ettiği internet sitelerinden oldu. Bursluluk sınav sonuçları için MEB tarafından yapılacak olan açıklama çerçevesinde geri sayım başladı. 2024 İOKBS sonuçları öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. Eski adıyla Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan'da tamamlandı. MEB 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi.

11:11 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bursluluk sınavı
Bursluluk sınavı

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı duyurusu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak İOKBS sınavı 21 Nisan tarihinde yapılmıştı. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS CEVAP ANAHTARI EKRANI 2024 || BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS (Bursluluk sınavı) 21 Nisan Pazar günü tüm sınav merkezlerinde aynı anda ve tek oturum şeklinde tamamlandı.

5, 6, 7, 8’inci sınıflar ve hazırlık sınıfına toplam 80 ve 9, 10 ve 11’inci sınıflara ise sınavda toplam 100 soru yöneltildi.

İOKBS soruları ve cevapları ekranında adaylar sınavda karşılarına gelen Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları cevapları MEB ekranında görüntüleyebilecek.

2024 Bursluluk Sınavı soru ve cevapları yayınlandı. MEB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu ve 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı yayımlanmıştır."

MEB BURSLULUK SINAVI PDF CEVAP ANAHTARI SORGULAMA SAYFASI

İOKBS soru ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr ve ÖDSGM resmî internet sayfasında odsgm.meb.gov.tr erişime açılacak.

Adaylar cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlarını soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecek.



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